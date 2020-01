Noah: ‘Ik heb al genoeg benefits,’ zeg ik en wijs naar mijn kruis’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Ties ligt languit op mijn bank en ik zit naast hem in een eethoekstoel. Ik bood aan om voor hem te koken omdat hij met basketbal zijn enkel verstuikte. Mannenavond, noemen we het. Ik ben geen chef, maar een pan goulash van ossenhaas lukt best en rijst koken is niet heel moeilijk. Vanmorgen sneed ik al een gele en rode paprika, een bak champignons en een ui, die ik stoofde met een scheut wodka. Dat van die wodka heb ik uit een kookboek voor mannen van Guus Meeuwis dat mijn zus Kirsten me gaf voor Sinterklaas. Straks hoef ik alleen nog rijst te koken en de gebakken ossenhaas die in de koelkast rust in de groenteprut te roeren met crème fraîche. Ik ben trots op mezelf. Afgelopen kerst maakte ik ook al tarte tatin, omgedraaide appeltaart. Kirsten grapte dat ik dit jaar van Sint een kookschort met bloemenpatroon krijg.

‘Weet je wie ik van de week zag?’ Ties draait zich naar me toe en neemt een slok cola, want pijnstillers en alcohol gaan niet samen. Ik haal mijn schouders op.

‘Lieke.’

Ik trek een ongeïnteresseerd gezicht en pak de afstandsbediening om de intro van de nieuwe aflevering van Case door te spoelen die we aan het bingen zijn. ‘Wil jij chips?’

‘We gaan zo eten, Noah. Maar als jij chips wilt: ga je gang.’

Ik heb trek in Bugles maar geen zin om op te staan en druk op play. Wanneer op tv de balletleraar wordt ondervraagd, merk ik dat Ties me aankijkt en niet op het beeld let. Ik klik op pauze.

‘Lieke at bij La Saucière. Ze zat voor het raam met een oude vent die op Freek de Jonge leek.’

‘Doe maar duur.’

‘Heeft ze een nieuwe vriend?’

Ik denk aan de nieuwe Michael Kors-tas die ik bij mijn ex zag. Haar dure nepnagels. De splinternieuwe auto waarin ze opeens rijdt. ‘Ik denk eerder een sugar daddy.’

‘Maar houdt ze van hem?’

‘Ze vroeg begin december nog of wij weer casual konden daten.’

‘Wil ze friends with benefits met je zijn?’

‘Ik heb al genoeg benefits.’ Ik wijs naar mijn kruis. ‘Straks lijk ik nog op Menno met zijn reputatie.’

‘Dokter Loooooove!’ Ties en ik zeggen het tegelijk en hinniken als paarden om Menno’s evergreen die hij te vaak herhaalt.

‘Doe mij nog maar een benefit, dan.’ Ties houdt zijn lege glas omhoog en ik schenk nieuwe cola in, haal het bord ossenhaas uit de koelkast en zet de gietijzeren pan vast zacht op.

‘Ik weet niet wat Lieke in die opa ziet. Waarschijnlijk heeft hij poen. Ze rijdt ook al in een nieuwe auto, maar die kan natuurlijk van hem zijn.’

Ties trekt een vragend gezicht als ik hem eerst de cola geef en dan in de gang mijn jas aantrek en mijn sjaal omdoe. Ik grimas. ‘Het wordt goulash met patat vandaag. Deze wonderboy is vergeten rijst te kopen.’