Noah: ‘Ik heb vier nieuwe berichten, waarvan twee van sexy Emma’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Mijn zus geeft me de kartonnen doos en trekt haar jas uit. ‘Ik heb wat lekkers meegenomen.’

Ik open het deksel en zie twee kwarkpunten én twee enorme chocoladebollen. ‘Je kent Ismaël,’ zucht Kirsten. Die houdt niet van zoetigheid. En voor hij weer zeikt over mijn dikke reet, eet ik ze liever met jou op.’

Ik zet een grote pot filterkoffie – Lieke nam de Senseo mee –, en zet de kwarkjoekels op twee ontbijtborden. Bij haar tweede kop koffie eet Kirsten ook een moorkop. Ik verwonderde me er altijd over hoeveel chocola en Oreo’s Lieke wegwerkte. Superslank was ze niet, maar zeker niet mollig. Ik vond haar sexy. Net zo sexy als Emma, de dame met wie ik al zo’n vier dagen klets op Kik, een programma waarbij je geen telefoonnummers hoeft uit te wisselen. Het schijnt de perfecte app te zijn voor vreemdgangers. Voor mij is hij ook handig, want ik heb enkel een telefoon van de zaak en geef mijn nummer niet graag af.

‘Geloof me, er is niets schokkender dan van je werk komen en zien dat je huis is leeggeroofd’

‘Eet jij die chocoladebol nog op?’ vraagt Kirsten. Mijn mond zakt open, maar gelukkig lacht ze.

‘Ik neem ik hem straks mee voor mam. Ik ga toch maar even bij haar langs.’

‘Vindt ze leuk.’

Sinds mijn vader overleed na een ongelukkige val van de trap, is mijn moeder eenzaam.

‘Ik zag Lieke in de stad. Ze kocht een tas. Een heel dure. Verdient ze zoveel?’

Ik haal mijn schouders op. Misschien kreeg ze een extraatje van haar ouders? Of verkocht ze de skates die ze van me heeft gejat. Geloof me, er is niets schokkender dan van je werk komen en zien dat je huis is leeggeroofd. Die skates waren nog mijn minste probleem.

Een uur later wurmt mijn zus zich weer in haar jas en verhuist het overgebleven taartje in een huzarensaladebak uit mijn koelkast. Boven op de leeg geschraapte kwarkpapiertjes in de kliko ligt het kliekje dat ik vanavond wilde eten. Ik strek mijn arm en trek een chocoladeletter vanachter een halve zak krentenbollen waarvan er een al een groen randje heeft. Ik ben meer van de pulled pork en frikadellen, maar mijn moeder koopt elk jaar met Sinterklaas weer een letter voor me. ‘Hier.’ Ik prop hem in de tas van mijn zus. ‘Voordat hij over de datum gaat.’

Ik zie de remlichten van de auto van mijn zus nog oplichten als ik mijn mobieltje uit mijn achterzak trek. Vier nieuwe berichten, waarvan twee van sexy Emma. Ze stuurt een nieuwe foto van zichzelf op haar werk. Wat heeft ze mooie tanden. Geweldig haar. Grote ogen. Emma is een soort Doutzen Kroes, maar dan toegankelijk.

‘Hoe oud is ze eigenlijk?’

Dit weekend samen wat doen? Ze stuurt een kusjes-smiley terug. Verras me.

Ik denk aan de chocoladebol van mijn zus.

Wat denk je van een high tea? Weer drie smileys, dit keer met hartjesogen. Ze is wel van de smileys. Hoe oud is ze eigenlijk? Vijfentwintig, zie ik. Okay. High tea it is, tik ik. Zondag 14.00 uur. Be prepared. Er komt een lachende smiley terug.

