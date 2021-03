Column Noah: ‘Het is de meest bizarre seks die ik ooit had’

Single Noah (33, accountant manager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column over zijn date-avonturen.

Compleet naakt duw ik Lara terug in de kussens. Ze heeft me verboden mijn mondkapje af te doen. ‘Mijn fantasie,’ fluisterde ze. Zelf draagt ze de hare ook, papaverrood. Ik til haar arm op en zoen die voor zover dat lukt met een stuk nylon tegen mijn lippen. Lara lijkt ervan te genieten, dus ik ga door.

Ik kus haar mond, haar voorhoofd, haar gesloten ogen en opnieuw haar mond. Ik voel de tip van haar tong tegen de mijne drukken, dwars door twee lagen stof. In het satijn verschijnt een donkere vlek van mijn speeksel vermengd met het hare.

Mijn vingertoppen ontdekken haar huid, de zachte haartjes die rechtop gaan staan wanneer ik erover wrijf. Ik blaas in haar navel, een vlezig kuiltje. Nog eens, steeds lager, over haar onderbuik, richting het zwarte driehoekje. Tenslotte duw ik haar benen uit elkaar en tot mijn grote vreugde ontdek ik een beetje vocht. Lara wil dit net zo graag als ik.

Zacht blaas ik warme adem tegen haar schaamlippen, steeds harder. Het mondkapje is nu drijfnat. Ik duw mijn tong tegen de vezels, pers hem zover ik kan in haar vagina, niet zover als ik wil maar diep genoeg om te voelen dat ik in haar zit. Ik draai mijn tong, wrik mijn handen onder Lara’s billen. Ze kreunt en kronkelt.

Het is de meest bizarre seks die ik ooit had, maar tegelijkertijd ook heerlijke seks. Het is sowieso lang geleden dat ik daadwerkelijk seks had, misschien was dat wel nog met Ilse en daarna kwam de webcamseks met Gitte. Dit voelt intens. Ik vind het heerlijk om weer een vrouwenlichaam aan te raken, om het bloemige parfum te ruiken en de zurige en toch melkachtige geur die uit haar vagina wasemt.

Lara’s tepels worden enkel steviger wanneer ik er met het mondkapje nog om in bijt en haar tegelijkertijd vinger. Lara’s ogen rollen extatisch. ‘Fokking hell,’ zegt ze. Ik denk dat ze komt. Dan houd ik het niet meer.

Ik wijs of mijn mondkapje af mag, maar Lara schudt haar hoofd. ‘Nog niet.’ Ze pakt een condoom, ik trek het uit de verpakking en rol hem over mijn penis. Ik ben zo ongelooflijk geil, zo totaal toe aan mijn orgasme, dat ik niet meer terug wil. Mijn penis wijst omhoog als een fles champagne, klaar voor het grote moment.

Lara trekt me op haar lichaam en zonder enige moeite glijd ik in haar. Ze is zo nat van mijn adem en haar opwinding dat ik een been over de hare sla. We bewegen mee, ik totaal van de wereld, en lang duurt het niet voor ik kom, nog steeds met mijn mondkapje op.

‘Wil je wat drinken?’ Wanneer ons zweet is opgedroogd, loopt Lara naar de minibar. Gebukt trekt ze haar rode handschoenen uit en pakt twee blikjes fris en een fles wijn die ze beurtelings omhoog houdt. Mijn keel was al droog, maar voelt als woestijnzand wanneer ik de enorme trouwring om haar ringvinger zie blikkeren.

