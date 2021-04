Column Noah: Ik heb beloofd te stoppen zodra haar man terugkomt’

Single Noah (33, account manager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column in VIVA over zijn date avonturen.

Friends with benefits. Lara noemde de term en vroeg of ik vaker met haar wilde afspreken. Haar man vindt het niet erg als ze andere mannen ziet, maar door alle coronaperikelen houdt Lara het liever bij één. ‘Ik heb nu een puik exemplaar zonder transmissiefouten.’

Ik heb erover nagedacht en was teleurgesteld in mezelf dat ik blijkbaar meer in hokjes denk dan ik altijd dacht. Ik vond mezelf een vrije jongen, vind het prima dat Ties samenwoont met een echtpaar en het kan me niet schelen of Kirsten één vriendje heeft of slettenbakt met de halve provincie Utrecht. Maar als er een extravagante dame aanklopt met een voorstel waar iedere man wild voor gaat, pieker ik daarover.

Toch spreek ik af. Na bijna acht maanden seksloosheid is het fijn om seks met Lara te hebben. Ze is uitdagend en lekker. Verzint telkens wat nieuws. Ik heb mezelf beloofd met haar te stoppen zodra haar echtgenoot terugkomt uit Thailand en intussen geniet ik van haar. Met haar.

Na het voorval met het seksende stel dat ik betrapte tegen de boom in het park en mijn vers ontdekte voyeur-kriebels, vond ik in Lara een gelijkwaardige partner in crime. Zodra ik het idee voorstelde, wilde ze met me mee naar ‘Adam’, zoals we de boom gedoopt hebben.

Ik ben al opgewonden als om vijf uur de wekker gaat. Ik wil de kans verkleinen dat we betrapt worden. Blijkbaar vind ik het spannend om anderen te begluren als ze seks hebben, maar zelf wil ik niet bekeken worden. Is het schaamte? Angst? Of toch hokjesdenken?

In het bos wijs ik Adam aan en na wat zoenen druk ik Lara’s handpalmen tegen de bast. Op mijn verzoek draagt Lara haar haren in een paardenstaart. Ik vond op zolder de afgetrapte leren jas uit mijn studententijd, bijna dezelfde als die de man droeg. Het ding past nog amper en ik vind hem ineens smakeloos en lulletje-rozenwater-achtig, maar met mijn broek op mijn knieën maakt me dat allemaal niet uit.

Verrukt dat mijn fantasie uitkomt, duw ik mezelf in Lara. Ze kreunt met haar wang tegen de mijne. Ik sluit mijn hand over haar lippen en ze bijt er zacht in, iets wat me enkel méér opwindt. Nu wipt ze haar billen verder naar achteren en biedt zichzelf aan. Ik ga als een raket op de gedachte dat ik opnieuw van een afstandje kijk en ditmaal mezelf in het tafereel zie.

De opwinding van de frisse ochtend en de opgaande zon. De wind over mijn billen. Het kraken van de takjes. De angst dat er een jogger komt. Het is mijn plaatje nu. De vrouw met de paardenstaart, leunend tegen de boom, de man met zijn broek op de knieën, alleen zijn de roze lillende billen nu chocoladebruin

en stevig.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?