Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Voor de deur van de villa blijf ik in mijn auto zitten. Als een knulletje van veertien pulk ik aan mijn nagels. Nog één liedje, denk ik telkens. Pas bij het vierde stap ik uit. In de wei staat Zjivago, de tienjarig ruin van Carin. Ik herken Ties’ Volkswagen tussen de twee andere auto’s. Het is nog dik aan, zei hij vorige week. Ik heb hem nooit gevraagd wat hij vond van mijn dubbele weigering om seks te hebben met Carin. Ook al ging Ties schoorvoetend akkoord, een vriend hoeft niet te weten hoe je vrouw smaakt of kreunt.

Ik bel aan. Het liefst draai ik om. Ik geef nog liever een presentatie voor honderd man dan dat ik zeg wat ik ga zeggen, maar het moet gebeuren. Carin wordt een obsessie. Daarnet reed ik opnieuw bijna van de weg omdat ik aan haar dacht. ‘Hoi!’ Ze kijkt verrast. ‘Ik herkende je auto niet.’ Ik wurm mezelf door de deuropening. Haar sproetjes glanzen door het winterlicht dat door de lichtkoepel schijnt. Als ik ooit zo veel verdien als Stefan, wil ik ook zo’n huis. Met een Carin erin. ‘Stefan en Ties zijn achter op het land. We zagen een vos bij het kippenhok en ze controleren de afrastering.’

‘Ik kom voor jou.’

Voor ik het weet drukt Carin zich tegen me aan. Haar lichaam voelt warm en lijkt precies te passen in elke ronding. Ze ruikt naar bos met een vleug lelietjes van dalen. Haar loeistrakke jeans drukt tegen mijn liezen. Daarboven een zachtgrijze sweater van mohair die zo fuzzy aanvoelt dat ik hem uren wil strelen. Ik wil deze vrouw zo graag. Een kreun ontglipt me.

‘Wat gezellig. Maar ik denk toch dat we beter even wachten op…’

‘Heb je koffie?’

Op de bank kruip ik bewust in de hoek, maar met elke slag die de draadstalen designerklok maakt, schuift Carin meer mijn richting op. Ik ruik de bosgeur opnieuw en het leer van haar hoge laarzen. Ik voel mezelf misselijk worden. Klamme handen. Ze steekt een koekje in mijn mond, hangt te ver over me heen. ‘Carin, ik vind je heel leuk. Geweldig zelfs. Maar, eh…’ Ze glimlacht. Legt haar hand op mijn bovenbeen en streelt me terwijl ze me ondeugend aankijkt. ‘Ik wil jou. Eén keer seks is geen doodzonde hoor.’ Ze bijt speels in haar onderlip. ‘Het kan niet. Dat je met Stefan getrouwd bent, is al zowat. Maar Ties is mijn vriend.’ Ze houdt haar hoofd schuin.

‘In een ander leven had ik je graag ge… eh… Ik spreek voortaan ergens anders af met Ties.’

Carin knikt. ‘Jammer.’ Ze buigt naar voren en geeft me een zoen op mijn voorhoofd. ‘Maar je zou niet de eerste extra minnaar zijn.’

De kramp in mijn buik zwelt zo aan dat ik dringend naar de wc moet. Ik wil weg hier. Nu. Ik sta op en neem met een knik afscheid. Mijn kop koffie heb ik niet aangeraakt.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

