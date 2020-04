Noah: ‘We spreken elkaar te weinig, dat voelt niet goed’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn leven als single.

Als ik het parkeerterrein opdraai voor Ties’ flat, zie ik hem in zijn keuken staan. Op de vensterbank brandt een kaars. Ik vind dat altijd zo bijzonder aan Ties. Hij woont al jaren alleen, soms een paar maanden met een vriend of vriendin, maar voor een lange relatie is hij niet te porren. Mijn vriend hecht aan zijn vrijheid. Toch is hij zo’n single man die kaarsen of wierook brandt voor zichzelf.

De fles wijn is bijna leeg, de pasta met zalm al bijna verteerd en de MonChou-taart die Ties zelf maakte, staat voor onze neus wanneer ik besef dat ik het deze avond enkel over Ilse heb gehad. ‘En jij,’ vraag ik aan Ties, die braaf anderhalve meter van me af is gaan zitten, ‘hoe is het eigenlijk met jou? Heb je jezelf nog opgegeven voor die cursus mindmapping?’

‘Die heb ik al afgerond.’

Ties lacht erom, maar ik vind het niet grappig. We spreken elkaar te weinig een-op-een en dat voelt niet goed. ‘Volgende week is mijn vader twee jaar dood,’ zeg ik. ‘Ik mis hem echt heel erg.’

‘Ik denk dat jij het vooral moeilijk vindt dat hij zo snel overleed. De ene week klus je nog met hem en is hij kerngezond, en dan valt hij van de trap en vier dagen later is de begrafenis. Dat is toch bizar?’

‘Die MonChou-taart is super. Heb je er nou kersenjam op gesmeerd?’

‘Je lult eroverheen, Noah.’

Ik haal mijn schouders op. ‘Ik mis hem gewoon. De dagen dat we samen gereedschap uitzochten in de bouwmarkt. Of dat hij me een krantenlinkje doorstuurde. Mijn moeder is een schat, dat weet je. Maar haar interesse ligt enkel bij de zus van de dokter en daar weer de achternicht van die al tomaten heeft uit haar kas in de tuin.’

‘Soms vergis je je in mensen, mattie. Bel je moeder eens iets vaker. Vindt ze leuk.’

‘Wat wil je zeggen, Ties?’ Ik ken hem lang genoeg om te weten dat hij nu zo’n beroemd bruggetje bouwt voor iets anders. En ja hoor. Ties zucht en bijt op zijn lip.

‘Ik wil er verder niet over praten, Noah. Maar ik bezoek soms van die sites, vanavondnogeendate.nl of zoiets. Of ik bekijk foto’s van sexy dames bij een escortbureau. Het idee dat zo’n vrouw bereikbaar is voor geld triggert me.’

Ik trek een wenkbrauw op, maar Ties zoekt oogcontact.

‘Ik was van de week op de site van een escortbureau. Gewoon even kijken naar de tarieven en de foto’s. Vind ik leuk. Kijken of er ook mannen werken en welke vrouw ik zou bestellen als ik…’ Ties haalt even adem en pakt dan de koffiemokken van tafel en staat op. ‘En Noah, raad eens wie ik op die site zag? Voor tweehonderd euro per uur?’

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

