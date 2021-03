Column Noah: ‘Lara draagt nog enkel haar mondkapje en handschoenen’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week in zijn column over zijn date-avonturen.

Ik klop zacht op de hotelkamerdeur. Een vel papier met daarop een sleutelkaart wordt onder de deur door geschoven. Nog éénmaal adem ik diep in. Ik ben geschoren, fris en fruitig en ook al is mijn haar iets te lang, met de nodige gel heb ik het toch nog in model gekregen.

Wanneer de deur open zwaait, zie ik dat alle gordijnen gesloten zijn. Alleen het schemerlampje naast het bed staat aan en overal staan waxinelichtjes. Ik kan een glimlach niet onderdrukken wanneer ik zie dat de kaarsen op de houten nachtkastjes en op het dressoir keurig op een schoteltje staan.

Lara ligt op bed. Ze draagt enkel lingerie, knalrood maar verfijnd en in dezelfde tint rood is er een satijnen mondkapje. Ik zie haar ogen, mysterieus en aantrekkelijk. Haar haar is met een krultang bewerkt en valt over haar schouders. Nu ik Lara in het echt zie, valt me pas op hoe dun de bos is. Ik vind haar leuk, spannend, maar vooral anders.

Ze wijst naar mijn mondkapje, dat ik nog draag omdat ik langs de receptie en door de hotelgang moest. ‘Wil je dat ophouden?’ Ik knik en giechel in stilte. Mijn mondkapje is zwart, net als mijn boxer. Ook ik draag een setje. Lara klopt op het bed en pas nu vallen de handschoenen me op, ook van satijn en in dezelfde kleur als haar ondergoed en mondkapje.

Ik ga naast haar zitten, mijn gewicht maakt een kuil in de sprei, en trek mijn schoenen uit. Dan schuif ik in kleermakerszit naar haar. Ik heb dorst, moest een klein uur rijden van deur tot deur. Lara zit met haar rug tegen een berg opgestapelde kussens, haar knieën naar één kant, haar armen eromheen geslagen. Ze lijkt op haar gemak.

‘Doe je dit vaker?’ Ik wil haar benen strelen, contact maken, maar ze kijkt me indringend aan en ik durf haar niet aan te raken. ‘Jij bent de eerste dit jaar.’ ‘Met wie je afspreekt of met wie je seks hebt?’ Ze schaterlacht. ‘Allebei.’

Achter het kussen trekt ze een vel papier en ze leest het gedicht voor dat erop staat. Het gaat over loyaliteit en de tekst zal heus een symbolische, diepzinnige betekenis hebben, zoals bij Lara vrijwel altijd iets een verborgen boodschap heeft, maar vandaag ontgaat de bedoeling me compleet. Ik zit hier, in een donkere kamer die verlicht is alsof er straks een offerblok wordt binnengereden, en iemand met een monnikskap op mij zal vastbinden.

Ik sta op en drink in de steriele badkamer een glas water. Wanneer ik terugkom, is de beha uitgetrokken. De string is ook weg. Lara draagt nog enkel haar mondkapje en handschoenen. Haar ogen veranderen in amandelen en ik weet dat ze glimlacht. Opnieuw klopt ze op het bed. ‘Heb je zin in me?’ vraagt ze.

