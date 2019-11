Noah: ‘Ik wil dit morgen weer. En overmorgen. Ik wil dat ze blijft, dat we over een uur opnieuw beginnen’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Ze sprak me aan bij de bar. Kort blond haar, guitige ogen, iets te zonnebankbruin, maar heerlijk brutaal. Menno was er vandoor met een prachtige Molukse, Ties had nog een verjaardagsfeest.

‘Heb je het naar je zin?’ vraag ik.

‘Nu wel.’

Na nog twee biertjes voel ik haar handen over mijn kont wrijven.

‘Aparte ring. Lekker blingbling. Hou je van sieraden?’

‘Wil je mijn piercings zien?’

Ik verbaas me over haar pit.

‘Your bike or mine?’

Ze lacht. ‘Ik ben hier afgezet, dus graag op de jouwe.’

Al trappend op de pedalen vraag ik me af of ik thuis nog condooms heb. In mijn portemonnee zitten er sowieso nog twee. Thuis duwt ze me ruw tegen mijn voordeur en zakt ze door haar knieën. Voor ik het doorheb, haalt ze mijn groeiende penis uit mijn broek en likt hem. ‘Zal ik hem even wassen?’ Ze schudt haar hoofd en geeft me ijverig een blowjob. Het enige waaraan ik denk, is dat mijn roze billen buiten achter het glas zichtbaar zijn. Wanneer ze mijn penis met extra speeksel bevochtigt en ik gek word van het zalige, glibberige gevoel, pak ik haar hand. Met mijn broek op mijn knieën en mijn pik recht vooruit als een wegwijzer gaan we naar mijn slaapkamer. Ze trekt haar kleren uit en ik volg haar. Weinig vrouwen dragen kruisloze slips op een simpele stapavond. Zij wel. Geile hold-ups. Geen beha. Een glinstering op haar borst. De piercing steekt met twee bolletjes aan elke zijkant door haar tepel, het hartje ligt eroverheen. Ik wil het dekbed openslaan, maar ze ligt er al op met haar benen uitdagend open. Tussen haar schaamlippen zie ik nóg een glinstering. Een partner met een clitpiercing zou ik niet willen, maar deze vrouw maakt me bloedbotergeil. Met een hand trek ik haar naar de bedrand en ga zelf op de grond zitten. Ik proef haar vocht: een kruising tussen yoghurt en speculaas.

Mijn pik staat als een totempaal tussen mijn benen. Zeker twintig minuten lik ik haar. Dan trekt ze me omhoog en schuift een condoom om mijn erectie. Ze gromt opnieuw en kreunt wanneer ik in haar stoot, steeds dieper. Af en toe vertraag ik, tot we weer in een steviger ritme bewegen. ‘Ik kom,’ geeft ze aan. Aan haar lange kreun hoor ik dat het zover is. Ik maak nog een paar pompende bewegingen voor ook ik bezweet en heftig kom. Wat een vrouw.

Ik wil dit morgen weer. En overmorgen. Ik wil dat ze blijft, dat we over een uur opnieuw beginnen.

Alles in mij voelt nog geil, maar ze staat op, raapt haar jeans op en trekt hem aan.

‘Ik bel mijn man even,’ zegt ze. ‘Welke straat is dit?’

Zij herhaalt mijn straatnaam in haar telefoon. Zegt dat ze een leuke date had en dat ze van hem houdt. Dan trekt ze haar schoenen aan. ‘Het was heerlijk, lekkertje. Bedankt.’

Buiten toetert een auto. Nadat ik de voordeur zacht hoor dichtgaan, staar ik nog zeker een kwartier apathisch naar het plafond.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

