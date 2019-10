Noah: ‘De oude Noah zou nu zijn geweten laten spreken. De nieuwe Noah denkt: fok jou.’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

‘Neuk me,’ gilt ze dwingend. Onder haar bureau slingeren berensloffen. Haar bed zit vol kattenhaar. Lieke gebruikte weleens dirty talk tijdens onze eerste jaren samen of wanneer ze gedronken had. Ik vond het lekker. Nu deze vrouw zo praat, voelt het als iets tussen banaal en geil in. Komt het door de sloffen? Of ben ik een ouwe lul geworden in de jaren dat ik samenwoonde? Praktisch elke zondag braaf naar mijn schoonouders. Met kerst gezellig gourmetten met afgemeten blokjes kip en – wat een verrassing – Viennetta toe. Natuurlijk had ik toen ook al seksfantasieën. Lieke kent er een paar, maar goddank niet allemaal. De laatste twee jaar van onze relatie verweet ze me dat ik een perverseling was, dus hield ik mijn mond maar.

‘Voel je hoe nat ik ben? Hoor je het soppen?’ Ze kreunt als Bobbi Eden. Overdreven en hard. ‘Sssshhh,’ sus ik. ‘De buren.’ Ze trekt mijn onderlijf naar het hare. Vouwt haar heerlijke benen om mijn middel, zodat ik vastgeklemd zit. Dat voelt niet verkeerd. Ik zoen haar. Focus op haar bruine ogen. Ik wil de vormeloze dikke zwarte panty vergeten die als een gestroopte adder naast me ligt. Haar heupen wippen zich omhoog. Ze perst haar tong in mijn mond. Haar gezicht voelt plakkerig. Het is niet onaangenaam, maar wel nieuw voor me. Zoals er vandaag zo veel nieuw is. Misschien moet ik daar iets mee doen… Het leven vieren, zoals Menno zegt. Ik heb heus nog wel een seksuele bucketlist. Is een trio de laatste jaren echt zo’n cliché geworden als in het vrouwenblad stond dat bij de kapper lag?

Wat ik in elk geval niet wil, is mezelf direct in een nieuwe relatie storten. Eerst moet Lieke uit mijn hoofd. Mijn relatietrauma’s weg. ‘Ik wil je leegzuigen, Jonah.’ ‘Noah. Ik heet Noah.’ ‘Who cares.’ Ze vouwt haar handpalm om mijn penis en maakt draaiende bewegingen. Het is lekker. Ik zou bijna vergeten hoe ze daarnet in het café orakelde over haar beroemde courgettesoep. Wat is er eigenlijk verkeerd aan om het leven te proeven? Te ontdekken of ik door jong te gaan samenwonen iets heb gemist, of juist helemaal niet?

Misschien ontdek ik wel dat ik gewoon meer houd van vaste relaties. Buiten Lieke had ik maar twee sekspartners. Ik zal het eens met Menno bespreken. Die weet vast wat ik bedoel. Onder me zwelt het kreunen aan. Ik voel hoe hard ik ben. Harder dan die kutcourgette van haar. De oude Noah zou nu zijn geweten laten spreken en nadenken of alles wel goed voelt. Of dingen kloppen. De nieuwe Noah denkt: fok jou. Wat zijn haar borsten groot en lekker. Ze ligt hijgend onder me. Spreidt haar benen. Ik zie haar gezwollen schaamlippen. De rode, volle opening daarachter. Met één stoot kan ik haar voelen. Ja, ik wil, zegt Junior. Mijn condoom zit nog strak. En dan duw ik mezelf in haar, glibberend geil, en luister naar haar zuchtende gehijg. En laat dan alles los.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

