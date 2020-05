Hoofdredacteur Debby: ‘Ik ben niet de enige die zich zo schaamteloos overgeeft aan deze coronaverleidingen’

Dit intelligente-lockdown-leventje begint al aardig vaste vormen aan te nemen. En eerlijk gezegd bevalt het me prima. Natuurlijk mis ik mijn lieve vrienden en collega’s, de sportschool en bioscoop, maar mijn eeuwig drukke agenda is nagenoeg leeg en ik heb aanzienlijk minder prikkels. Het was even cold turkey afkicken, maar het nieuwe ritme dat ik mezelf heb eigen gemaakt, voelt inmiddels bijzonder comfortabel. Ik slaap als een marmot, sta elke ochtend vroeg naast mijn bed en ben de hele dag hoogst productief.

Zelfs het dagelijkse work-outkwartiertje, rond de klok van elf, sla ik niet over. Net als het moment om vijf uur trouwens, wanneer ik de kurk van de fles trek en mezelf een heerlijk glas wijn inschenk. Vooral niet te streng zijn, zeg ik tegen mezelf, en herhaal dit mantra in de supermarkt, bij de afdeling kaas & borrelhapjes om precies te zijn, en wanneer ik mijn digitale mandje van & Other Stories volgooi met kleding.

Normaal is het niet, maar hallo, dit ís ook niet ‘het nieuwe normaal’ en bovendien kan de boog niet altijd gespannen staan. Ik ben niet de enige die zich zo schaamteloos overgeeft aan deze coronaverleidingen. De pakketbezorgers lopen de deur van mijn buren plat en ik kwam vorige week een vriendin tegen om de hoek, bij de glasbak. In lockdowntijden zijn guilty pleasures verleidelijker dan ooit. We netflixen, snacken, shoppen en borrelen wat af met z’n allen. Mogen we die slechte gewoontes omarmen of is het verstandig om maat te houden? Wij zochten het voor je uit.

Blijf gezond en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 20-2020. Deze editie ligt vanaf 12 mei in de winkel