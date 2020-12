Debby: ‘De gang naar de glasbak werd het uitje van de week’

Zo, 2020. Dat zagen we even niet aankomen. Je sloeg ons om de oren met bacillen, r-getallen, mondkapjes, persco’s, dag-grafieken en OMT-leden. Het jaar vloog voorbij, ook al was het een aaneenrijging van maanden met absoluut niks doen. Behalve afstand houden, wandelen, Netflix uitspelen en thuis de slingers ophangen. Spannender dan een puzzel leggen, werd het de eerste paar maanden niet.

Maar na de zomer ging de intelligentie overboord en kreeg de tweede lockdown al snel de geuzennaam ‘slokdown’. De gang naar de glasbak op het plein pal naast de verlaten buitengym, waar al maanden een rood-wit afzetlint omheen bungelt, werd het uitje van de week. En met de stappen die ik richting de slijter liep, tikte ik vrolijk de aanbevolen 10.000 aan. Zelfs mijn kurkentrekker, die door kenners de Rolls Royce onder de openers wordt genoemd, sneuvelde wegens metaalmoeheid.

Moeheid slaat sowieso aan alle kanten toe aan het einde van zo’n jaar waarin we ons best deden om positief te blijven te midden van ziekte, dood en uitzichtloosheid. Maar goed, zoals het orakel Ans Gerritsen uit Raalte mij van kinds af aan al influisterde: blijf niet hangen in ellende, schouders eronder en door! Er gloort licht aan het einde van de Covid-tunnel en eerlijk gezegd was niet álles dit jaar kommer en kwel. De maandelijkse persconferenties die werden opgeleukt met nootjes, wijn en Irma Sluis zijn inmiddels traditie geworden, en ga ik nog missen volgend jaar.

Gebarentolk Irma was een van de vrouwen die het verschil maakten dit jaar. In januari domineerde Nikkie de Jager het nieuws met haar coming-out, in juni mengde advocate Natacha Harlequin zich met succes in het racismedebat en in november speelde Kamala Harris een glansrol in de slopend spannende verkiezingsstrijd in de VS. In deze VIVA blikken we met drie mediadeskundigen terug op tien powervrouwen uit 2020, maar we kijken ook – en vooral –alvast vooruit.

Zo lees je in de nieuwste VIVA de allerbeste tips voor de broodnodige houvast in het komende, nog onzekere, jaar. En kijken we in de sterren naar wat 2021 voor ons in petto heeft. Als ik de sterren moet geloven, staat het komende jaar voor mij geheel in het teken van de liefde. Ik kan niet wachten: laat 2021 maar beginnen!

Tot volgende week!

Debby Gerritsen