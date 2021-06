Debby: ‘Mijn borsten zijn klein en ik heb regelmatig aan een vergroting gedacht’

Krijg nou tieten

Of ik blij ben met mijn lichaam ligt aan het moment waarop je het vraagt. Maar eerlijk gezegd ben ik vaker onzeker dan ik zou willen zijn. Mijn innerlijke criticaster is nooit ver weg. Hij houdt zich meestal koest, maar op momenten – laatst nog in de paskamer van een lingeriewinkel – weet hij mij feilloos te voorzien van ongebreideld commentaar.

Mijn borsten zijn klein en ik heb regelmatig aan een vergroting gedacht. Steeds wanneer ik slecht in mijn vel zit, neemt mijn criticaster me in gedachten mee naar de wachtkamer van de plastisch chirurg: er is een oplossing voor het probleem, voor een paar duizendjes ben je van het knagende gevoel af.

Toch heb ik het nooit gedaan. Ik ben gelukkig vaker tevreden over mezelf en heb daarnaast net iets te veel horrorverhalen over lekkende implantaten en zwervende siliconendeeltjes gelezen. In een gezond lichaam snijden kan gewoon niet goed zijn, dat weten we feitelijk al jaren. Maar die verhalen worden vaak afgedaan als zeldzaam. En artsen raden de ingreep niet af, dus wordt er jaarlijks aan zo’n 30.000 paar gezonde borsten gesleuteld in Nederland.

YouTuber Dionne Slagter liet haar borsten in 2013 vergroten. In haar documentaireserie Moordtieten gaat ze nu op zoek naar de mogelijke lichamelijke gevolgen van haar protheses. Ze sprak met bezorgde artsen, schrok zich een rolberoerte van de leugens die haar destijds over siliconen zijn voorgeschoteld en luisterde vol herkenning naar drie vrouwen die – na jaren van vage vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen – hun protheses hadden laten verwijderen en zienderogen opknapten.

Zouden haar borsten ook lekken? Ja, bleek na medisch onderzoek. Dionne’s borsten waren twee tikkende tijdbommen en moesten er meteen uit. Na wat vijven en zessen besloot ze haar giftige bommen te… vervangen voor iets minder giftigs. Of deze vullingen op termijn schadelijk waren, wist ze wederom niet, maar alles beter dan terug naar fabrieksinstellingen.

Kleine borsten zijn De Hel. Dionne vertelde in tranen dat ze als jonge vrouw werd gepest met haar ontbrekende ‘vrouwelijke vormen’ en jarenlang worstelde met een eetstoornis. Op oude foto’s zag ik een knappe slanke vrouw met een mooie cup B – ik zou ervoor tekenen – maar zelf zag ze iets anders. Haar criticaster won. De oplossing lag bij de plastisch chirurg, beaamde ook haar moeder.

Ik voelde medelijden, maar werd tegelijkertijd kwaad. In wat voor een fucked up wereld leven we eigenlijk? Is het dapper dat Dionne na tien jaar haar borsten laat vervangen door iets minder schadelijks, of scheert het volledig langs de essentie van het probleem? Namelijk: het verwoestende ideaalbeeld van het vrouwelijk lichaam dat we continu met z’n allen in stand houden?

‘De ideale borsten zijn vol, rond, staan rechtop en hebben tepels die naar boven kijken,’ riep Heleen van Royen op de bank bij Roos Schlikker tijdens de ‘vier de tiet’ thema-uitzending van de 5 uur show. De andere genodigden, Patricia Paay en Fajah Lourens, stemden volmondig in. Dat zowel Heleen, Patricia als Fajah de natuur met twee flinke handjes hielpen, daar ging het verder niet over. ‘Je vraagt toch wat ik ideaal vind?’, zegt Heleen. Ja, maar zo’n ideaalbeeld neerzetten is schadelijk. Het veroorzaakt teleurstellingen of nog erger: destructieve gedachten. En daar zouden we voor eens en altijd mee op moeten houden.

