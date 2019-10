Hoofdredacteur Debby: ‘Succesvol swipen is keihard werken’

Ik ben niet jaloers op vrijgezellen die op zoek zijn naar een partner. Niet omdat ik de eeuwige liefde niet toejuich, maar vanwege de hobbelige weg daarnaartoe. Om die helse zoektocht naar een leuke, knappe, charmante, slimme, grappige, betrouwbare wederhelft.

Kom daar nog maar eens om. Het is als zoeken naar een zeepaardje in de Noordzee. Schier onmogelijk.

Je kunt jezelf opgeven voor First dates of wachten tot je een ons weegt, maar de beste optie voor snel en resultaatgericht daten, zijn datingapps als Happn, Bumble, Tinder of new kid in town Hinge. Zeg maar de gezelschapsspellen voor volwassen singles waar iedereen de beste versie van zichzelf is. Ik swipe graag een rondje langs de velden voor mijn single vriendinnen en doe dit – al zeg ik het zelf – niet onverdienstelijk. Al is het – eerlijk is eerlijk – bij tijd en wijle wel behoorlijk grasduinen. En daar helpen de ellenlange wensen- en eisenlijsten van mijn single vriendinnen ook bepaald niet aan mee.

Succesvol swipen is keihard werken.

En dat terwijl dating-apps het leven juist een stuk makkelijker zouden moeten maken. Hoe we dan in godsnaam wél aan een leuke partner moeten komen, onderzocht journalist Eva Dusch In VIVA. Wat mij betreft kijken we wat minder naar de digitale vleeskeuring-apps en staan we meer open voor het onbekende. En verder? Op goed geluk!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 43-2019. Deze editie ligt vanaf 23 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.