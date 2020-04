Hoofdredacteur Debby: ‘Wij vrouwen hebben een onverbiddelijke deadline’

Ken je de SIRE-campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ van eind jaren 80 nog, waarin de overheid ons ‘meiden’ vaderlijk toesprak? De derde feministische golf begon net en de boodschap was niet aan dovemansoren gericht. Vrouwen gingen vaker studeren, kregen meer kansen op de arbeidsmarkt en begonnen daardoor later aan kinderen. ‘Een slimme meid krijgt haar kind op tijd’ luidde de slogan in de jaren daarna. Maar die boodschap bleef beduidend minder goed hangen. Vrouwen stellen zwanger worden zelfs vaker langer uit. Vanwege carrière, omdat ze de juiste partner later vinden, hogere eisen stellen of zich pas later klaar voelen om kinderen te krijgen. Met alle gevolgen van dien. In Nederland is ongeveer 17 procent (on)gewenst kinderloos en dat percentage neemt toe. En dat is niet alleen de schuld van die slimme meid.

Ook mannen stellen de kindervraag graag uit. Klein verschil: mannen hebben de luxe om zich dat uitstelgedrag te kunnen permitteren. Wij vrouwen hebben een onverbiddelijke deadline. Hoe fucking oneerlijk ook: er zit een houdbaarheidsdatum aan onze eitjes en als we de statistieken moeten geloven, is die niet mis te verstaan. Je vruchtbaarheid holt achteruit na je 35e. Na je 40e is het bijna een wonder om spontaan zwanger te raken. Na je 42e kun je zelfs de vergoeding voor een eventuele ivf-poging op je niet-zwangere buik schrijven. Zijn dan echt al je kansen verkeken na je veertigste? Nee. Er zijn opties, en die hebben wij voor je op een rijtje gezet. Lees daarvoor snel de VIVA.

