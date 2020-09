Er wordt vaak met veel dedain gekeken naar realityprogramma’s als Temptation Island, Ex on the beach en Chateau Meiland. Gescripte tv met aandachtszieke gekkies. Leedvermaak. Fastfood. Niet bon ton om naar te kijken. Maar de kijkcijfers laten een heel ander beeld zien. Jinek of Zomergasten goed bekeken? Welnee, Martien Meiland geeft iedereen het nakijken. Hoe komt het dat we zo gefascineerd zijn door andermans drama?

De eerste echte reality tv-soap die ik mij kan herinneren was The Osbournes op MTV, over het leven van de Britse ex-verslaafde rocker Ozzy Osbourne, zijn vrouw Sharon en hun twee kinderen Jack en Kelly. De Ozzy’s werden een grote hit en al snel kregen we in Nederland De Bauers, Patty’s posse, Gewoon Jan Smit en Adam’s family. Het shot van de per ongeluk openvallende badjas van de poedelnaakte Adam (die zelf de eindmontage van de serie deed!) waarbij Curry junior fier in beeld verscheen, zal niet gauw van mijn netvlies verdwijnen.

Na alle BN’er-soaps kwamen de sociale experimenten als De gouden kooi, Oh Oh Cherso en nog tig andere spin-offs met Barbie, Sterretje en Jokertje. Jonge vrijgezellen op een zonnig eiland in combinatie met heel veel drank staat garant voor drama en seks op de beeldbuis. En zo gingen we van A-sterren via de paradijsvogels naar platvloers met kandidaten die zonder uitzondering, ongeacht status, all-out gingen voor de camera. Gescript of niet, het is televisie om je vingers bij af te likken.

Je kunt er schamper over doen, maar het feit is dat we graag naar andermans ongemak, drama en uitspattingen kijken. En het goede nieuws? Daar wordt ons brein ook nog eens bewezen gelukkig van. Niks om je voor te schamen dus, vindt ook journalist en De bachelorette-adept Lianne Sanders. Zij duikt vanaf pagina 30 in de fascinerende wereld van reality-tv. Tot volgende week!

Debby Gerritsen