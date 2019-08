Debby Gerritsen: ‘Mijn hersenen denken in een loop. Eat, sleep, work, repeat’

Ik ben állesbehalve zen op dit moment. Na een zomer vol verhuis-, verbouw- en driedubbele deadlinestress staat mijn boog al een tijdje op hoogspanning. Ik functioneer nog prima, vind ik zelf, maar de donkere wallen onder mijn ogen en de spontane huilbui van vorige week verraden mijn echte state of mind. Zelf viel het kwartje pas nadat ik ‘spontaan’ googelde naar yoga & stilte retraite ergens aan zee of in de bergen, en erachter kwam dat ik dit vorige week ook al had gedaan. Ik dacht hier dus eerder aan, het gaf mij hetzelfde rustgevende gevoel, maar klikte de site andermaal weg en ging door met andere zaken. Mijn hersenen denken in een loop. Eat, sleep, work, repeat. Na de spontane huilbui in de bouldergym opperde mijn vriendin E voorzichtig: ‘Heb je weleens aan meditatie gedacht?’ Meditatie. Daar krijg ik eerlijk gezegd de kriebels van. Waar tout Headspace-minnend Nederland zichzelf ogenschijnlijk makkelijk zen mediteert, lukt het mij nog geen halve minuut aan niks te denken. In het hier-en-nu leven is kennelijk geen sinecure. Toch kan mindfulness serieus helpen bij stress, pijn, piekeren, angst en burn-out. Geen enkele reden om er lacherig over te doen dus. VIVA’s Kimberly, type ‘concentratieboog van nul en de aandachtsspanne van een kip’ besloot de uitdaging aan te gaan en dook Headspace-first in de mindfulness-materie. Hoe? Ga vlug, eh… bewust naar pagina 24. Ik heb mezelf een week vrij gegeven om weer een beetje zen te worden. Op het programma staat het jaarlijkse dorpsfeest Stöppelhaene in mijn geboortedorp Raalte. Bier, muziek, familie en traditiegetrouw schieten om een droge worst. Mijn ultieme zen. Namasté en tot volgende week.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

