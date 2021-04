Debby: ‘We willen laten zien dat er lichamen zijn in alle soorten en maten’

De naakte waarheid

Of we preutser zijn geworden? Wie nog twijfelt aan het antwoord, fris ik graag even het geheugen op met de discussie rondom het programma Gewoon Bloot, waarin Nederlands collectieve verontwaardiging en bekrompenheid in volle glorie samenkwamen.

In het nieuwe Zapp-kinderprogramma staan vijf ‘normale’ volwassenen naakt voor een paar kinderen uit groep 7 en 8. De kinderen mogen vragen stellen. ‘Bent u weleens onzeker over uw lichaam?’ vroeg een van de meisjes. ‘Ja, over mijn buik,’ antwoorde een vrouw. Het leek even alsof ik onze rubriek AnyBody live op tv zag. Bloot gewoon wil, net als VIVA, laten zien dat er lichamen zijn in alle soorten en maten, in plaats van alleen maar die ‘perfecte’ lijven die we op social media krijgen voorgeschoteld.

Een goede zaak, lijkt me. Toch kreeg het programma op voorhand veel kritiek. Kwaaie politici buitelden over elkaar heen. Denk-voorman Kuzu schreeuwde ‘van de zotte’, SGP-er Kees van der Staaij riep ‘bizar’ en zijn partij stelde Kamervragen. Thierry Baudet, zelf niet te beroerd om een naaktfoto van zichzelf aan de rand van een infinity pool de wereld in te slingeren, twitterde: ‘Gadverdamme.

De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij. Misdadig. Saneer de NPO!’ Ha, het rechtse stokpaardje ‘pedofilie’ werd ook weer eens van stal gehaald. Wat een absurde gedachte is dat zeg. We kijken naar vijf naakte volwassenen en een groep aangeklede kinderen, welke pedofiel is daarbij gebaat? Nog absurder om te denken dat dit pedofiele gevoelens bij kijkers zou oproepen. Alsof je van de een op de andere dag ineens besluit opgewonden te raken van kinderen. Wat een onzin. Die voorkeur – hoe abject ook – héb je, die krijg je niet spontaan. Er lopen in Nederland ook mensen rond die zich aan dieren vergrijpen. We stellen toch ook geen Kamervragen om Boer zoekt vrouw van de buis te halen?

Het obsessief seksualiseren van alles wat naakt is, gaat alle perken te buiten en werkt compleet averechts, denk ik. Dus of we preutser zijn geworden? Tja, is de paus katholiek? Wat mij betreft zouden we juist méér naar elkaars naakte lijven moeten kijken om dit te normaliseren in plaats van te seksualiseren. Immers, Adam en Eva werden ook niet in een skipak geboren, zei Bloot gewoon-presentator Edson da Graça treffend.

Is mijn pleidooi voor minder preutsheid een opmaat naar een VIVA vol naakt? Nee hoor, in deze prachtige VIVA – ons jaarlijkse Poezennummer – geen fotoreportages met opengesperde vagina’s. Maar wél een ode aan de vulva! Want ook dit jaar deden we onderzoek naar de status van de Nederlandse poes. Deze keer vroegen we: hoe staat jouw voortuintje erbij? Hoe ontharen we ons het liefst? Voor wie doen we dat eigenlijk? En wat zijn de bosschage-trends anno 2021? Gaan we ook qua begroeiing terug naar de jaren 50?