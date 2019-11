Hoofdredacteur Debby: ‘Onderhandelen over je salaris is nou eenmaal part of the job’

Weet jij wat je collega verdient? Hoe zou je het vinden als jij minder geld krijgt dan je evenknie op kantoor? Precies. Tijdens mijn eerste baan bij Quote Finance, het kleine zusje van zakenblad Quote, stuurde onze hoofdredacteur elk jaar een Word-document met de titel ‘wat verdient mijn buurman?’ met daarin alle salarissen van redacteuren, vormgevers, eindredacteuren, assistenten én de hoofdredactie.

Was je het niet eens met de hoogte van je salaris? Dan mocht je je, gewapend met een vurig pleidooi, melden bij de hoofdredactie.

Uiterst effectief en leerzaam. Want onderhandelen over je salaris is nou eenmaal part of the job. Doe je dat niet, dan doe je jezelf en je bankrekening ernstig tekort. Bovendien help je allerminst mee om de bestaande loonkloof tussen vrouwen en mannen te dichten. Is dat verschil er dan echt? Ja.

In Nederland verdienen mannen 15,5% meer dan vrouwen.

En ook al werken vrouwen vaker parttime en/of in sectoren als onderwijs en zorg waar je bij wijze van spreken blij mag zijn met een appel en een trekdrop, dan nóg krijgen vrouwen met dezelfde functie, opleiding, ervaring, leeftijd en taken 5-7% minder betaald dan hun mannelijke collega. VIVA’s Amanda van Schaik geeft in VIVA een lesje onderhandelingsskills en zet uiteen wat je nog meer kunt doen om de loonkloof te dichten. Ik heb alvast een idee: op woensdag 6 november is het Equal Payday. Zullen we dan massaal om loonsverhoging vragen?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 45-2019. Deze editie ligt vanaf 6 november in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.