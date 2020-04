Hoofdredacteur Debby: ‘Multitasken heeft met corona een heel nieuwe dimensie gekregen’

Verplicht thuiszitten is voor iedereen een uitdaging. Heb je een gezin? Dan ben je naast moeder tegenwoordig ook lerares en run je je eigen BSO. Tussendoor heb je video-meetings met je collega’s, terwijl je partner in de kamer naast je zit te bellen (hallo, kan het iets zachter AUB?!). Multitasken heeft met corona een heel nieuwe dimensie gekregen. Ook voor stellen is deze nieuwe werkelijkheid, dag en nacht met z’n tweeën in dezelfde ruimte, even schakelen. Twee weken samen in je pyjama aan de keukentafel thuiswerken, inclusief korte ‘lunch’breaks in de slaapkamer, leek op voorhand een ideale situatie. Maar na wéér dezelfde gesprekken over de laatste coronafeitjes, de continue rommel in huis en het dagelijkse telefoontje van je bezorgde schoonmoeder, liggen ook daar de ergernissen op de loer.

Je ziet kanten van elkaar die je nog niet kende of soms liever niet had gezien. Ik voorspel in december een hoop coronababy’s én een scheidingsgolf die z’n weerga niet kent. En wat als je alleen bent en voorlopig niet op date kunt? Als je geen huisdier naast je op de bank hebt zitten waar je even tegenaan kunt kruipen, en Netflix en wijn je beste vrienden zijn? Liefde in quarantainetijden is geen sinecure. Hoe hou je het een beetje gezellig met je geliefde of als je als single ineens niet meer kunt daten? Wij zochten het voor je uit.

