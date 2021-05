Debby: ‘In Nederland blijft huiselijk geweld vaak achter de voordeur of zien we het niet als een gendergerelateerd probleem’

Kort en klein

Nadat ‘rapper’ Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes zodanig had toegetakeld dat ze tot bloedens toe naar de lobby van het hotel op Ibiza rende om hulp te vragen, verschanste de laffe hond zich in de kast van zijn totaal aan gort geslagen hotelkamer.

Trillend van de drugs en adrenaline, wachtend op de politie. Hij deed zijn naam op alle fronten eer aan: klein, miezerig en laag. Lil’ Kleine werd geboeid afgevoerd, maar stond voordat de laatste restjes verdovende middelen zijn lichaam hadden verlaten alweer aan de hotelbar. Even de scherpe randjes eraf halen. Want poeh hé, wat een gedoe weer.

Het is voor hem ook niet makkelijk, als Bekende Nederlander. Al die aandacht. Kan een mens nou niet eens gewoon rustig zijn vrouw mishandelen zónder dat de hele goegemeente meekijkt? Gelukkig liep ook dit akefietje met een sisser af, dankzij het sublieme samenspel van manager Nathan Moszkowicz en diens stiefmoeder, advocaat Nienke Hoogervorst.

Jaimies aanklacht werd ingetrokken en Jaimie werd op het eerste vliegtuig naar huis gezet. De zaak is geseponeerd vanwege ‘gebrek aan bewijs’, aldus Hoogervorst. Lil’ Kleine is voorlopig van de haak en zolang zijn entourage genoeg poen aan hem verdient, heeft deze pauper niks te vrezen. Mea culpa, zand erover, iemand nog een glaasje champagne?

Waar huiselijk geweld in Nederland vaak wordt afgedaan als een ‘privékwestie’, is dat in Spanje, waar de mishandeling van Jaimie Vaes plaatsvond, een heel ander paar mouwen. Door de heersende machocultuur is er juist veel aandacht voor agressie binnen relaties. Je hebt een groot probleem als je hiervoor wordt gepakt. In Nederland blijft huiselijk geweld dus vaak achter de voordeur of zien we het niet als een gendergerelateerd probleem.

Terwijl Nederland niet onderdoet voor Spanje, Frankrijk of Italië als het gaat om losse handjes of stalkgedrag van (ex)partners. Met alle gevolgen van dien: femicide. Ofwel: moord op een vrouw omdát ze een vrouw is.

Er is veel over het onderwerp te doen sinds Turkije begin dit jaar uit de Istanbul-Conventie – een internationaal vrouwenrechtenverdrag – is gestapt. In april deed ik mee aan een manifestatie op de Dam in Amsterdam waarbij zeventig paar rode schoenen symbool stonden voor het aantal vrouwen die tot dan toe door femicide in Turkije om het leven waren gekomen.

’s Avonds mocht ik aanschuiven bij het programma De vooravond om erover te praten. Op social media kreeg ik bijval, maar er was ook kritiek, omdat we in Nederland wonen en de cijfers hier niet zó hoog waren. We zijn inderdaad gelukkig geen Turkije, maar Nederland doet het wat femicide-cijfers betreft wél slechter dan onze zuiderburen Spanje, Italië en Frankrijk.

Niet bepaald een statistiek om trots op te zijn. De positie en de veiligheid van vrouwen staat wereldwijd onder druk, en dat gaat ons dus allemaal aan. Daarom besteden we er in deze VIVA uitgebreid aandacht aan. Want geweld tegen vrouwen moet stoppen. Overal.

