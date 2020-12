Debby: ‘Ik heb een bloedhekel aan de klagende sneeuwvlokjes die deze generatie rijk is’

Of ik ook elke dag aan de buis gekluisterd zat bij Samson & Gert? Het was tot nu toe een bijzonder amusante conversatie geweest, maar daar viel het gesprek tussen mij en de millennial-man toch even stil. De perikelen van de olijke Vlaamse bearded collie en zijn baasje zijn 26 jaar lang in z’n geheel langs mij heen gegaan. Dat was toch kennelijk wel een generatiedingetje. Dat dan weer wel. Want hoewel ik officieel tot Generatie X behoor, betrap ik mezelf soms op niet mis te verstane millennial-trekken.

Burn-out? Rupsje Nooitgenoeg? Fan van solo reizen? Ik tik alle boxen feilloos aan. Tegelijkertijd heb ik een bloedhekel aan de klagende sneeuwvlokjes die deze generatie rijk is. Die met hun baan van 24 uur per week (‘Ik wil genoeg tijd overhouden voor zelfontplooiing’) verongelijkt concluderen geen koopwoning in hartje Amsterdam te kunnen kopen. Die kwaad worden op Generatie X-ers en boomers die hen erop wijzen dat een huis kopen geen recht is, maar iets wat je met keihard werken (en een ruimere actieradius) wellicht wel kunt realiseren.

Die boomers hebben op hun beurt weer hun eigen gebruiksaanwijzing. Die doen dingen juist graag volgens het boekje. Zitten bij voorkeur tot ver na hun gouden-horloge-jubileum bij dezelfde baas, want zekerheid is key. Zijn bovendien en bovenal onderdeel van een paar, wat onder meer is terug te zien in hun gebruikersnaam (cor_ans1953) bij Wordfeud (mam!). Maar ze reisden ook – zonder met een gouden lepel in de mond te zijn geboren – jaarlijks met drie jonge kinderen en vooraf bereide macaroni met Smac-worst naar Zuid-Frankrijk om onbetaalbare herinneringen te maken (dank pa en ma!).

Hoe we naar de wereld kijken en hoe we in het leven staan, heeft alles te maken met de tijd waarin we opgroei(d)en. Het vitten op andere generaties hoort er een beetje bij, want we zetten ons nu eenmaal graag tegen elkaar af. Maar – nog veel belangrijker – we kunnen ook heel veel van elkaar leren. Want: wat geef je aan elkaar door? Als het aan mij ligt: een schonere wereld. En die begint bij jezelf.

Tot volgende week!

Debby Gerritsen