Debby: ‘Ik heb veel respect voor het besluit om voor jezelf te kiezen’

Leven in vrijheid

Afvallige, vrijdenker, dappere strijder van het vrije woord. De Amsterdamse Lale Gül is het allemaal. In haar onlangs verschenen debuutroman.

Ik wil leven haalt de 23-jarige hard uit naar haar strenggelovige opvoeding en Turks-islamitische tradities. Een verhaal over de religieuze dwangbuis en het verlangen om vrij te zijn. Haar boek is rauw, heeft humor, is intelligent geschreven en gaat als een kanonskogel door de geluidsbarrière.

Lale krijgt veel lof, maar staat sinds haar publicatie 24/7 in contact met de politie wegens intimidatie en ernstige bedreigingen. Desondanks schuift Lale aan bij talkshows en journalisten en mocht jounalist Eva Hoeke haar namens VIVA spreken.

Lale’s verhaal, dat van een jonge vrouw onder het juk van religieuze dogma’s, is helaas geen uitzondering. Lale’s moed om haar mond open te trekken, met alle gevolgen van dien, natuurlijk wél. Minstens zo knap is het vermogen om op zo’n jonge leeftijd zo helder te reflecteren op je opvoeding en te kiezen voor eigen normen en waarden die haaks staan op wat je tot nu toe van je opvoeders hebt meegekregen. Knap, omdat je als kind vaak niet beter weet dan dat.

Ik heb ongelooflijk veel respect voor het dappere besluit om voor jezelf te kiezen, terwijl je weet dat de gevolgen dramatisch kunnen zijn. Hetzelfde lot onderging ex-Jehova’s getuige Emilie toen ze brak met haar geloof. Ook zij raakte familie en vrienden kwijt en heeft, net als Lale, geen contact meer met haar zusje. De weerstand, de agressie en bedreigingen waar deze vrouwen mee te maken kregen toen ze zich losrukten uit een onderdrukt leven, is angstaanjagend. Wie de illusie heeft dat alle vrouwen in Nederland een vrij leven leiden: think again.

Emilie is inmiddels een paar jaar verder en is – ondanks de lange, pijnlijke strijd – blij met haar keuze. Lale zit nog midden in de shitstorm. Of ze spijt heeft? ‘Moeilijke vraag. Ik ben mijn familie kwijt, dat is supermoeilijk. Maar het belangrijkste is dat ik nu in vrijheid leef. Ik kan dragen wat ik wil, ik kan me opmaken wanneer ik wil, ik kan daten, alles. En als het straks zomer is, kan ik gewoon met blote benen lopen.’ Lieve Lale, ik hoop dat al die vreselijke bedreigingen snel stoppen zodat jij écht vrij kunt leven.

Want straks, als ook de coronamaatregelen aan de wilgen kunnen, gun ik jou nog het meest een summer of love die z’n weerga niet kent.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?