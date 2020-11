Debby: ‘Ik probeer me te focussen op de kleine dingen in het leven’

De gemoederen lopen op. Demonstraties in Den Haag, illegale rave-feestjes in de bossen bij Baarn en Lange Frans die met zijn volstrekt idiote theorietjes van meer bekendheid geniet dan tijdens zijn hit Mee naar Diemen-Zuid. Niet eerder in de afgelopen welvaartsjaren zijn we zo op de proef gesteld. We vervelen ons massaal te pletter en zien amper een stip aan de horizon.

Frustraties liggen op de loer en emoties lopen hoog op. Ik merk het bij mezelf. De laatste weken is mijn lontje zo extreem kort dat ik iedereen dringend adviseer die anderhalve meter bij mij in acht te nemen. Mijn kat Fonzie loopt met dikke staart in een grote boog om me heen, net als de mensen op straat en in de supermarkt. Ook in de auto, waarmee ik regelmatig een rondje ring rij om maar íets te doen, ben ik zo mogelijk nog driftiger dan voorheen. Het heeft uiteraard alles te maken met het C-woord.

Daar komt bij dat, na maanden thuis doorwerken, mijn welverdiende vakantie die in december gepland stond, net als de wattenstaaf in de corona-teststraat, diep door mijn neus is geboord. Een vervelend gevoel. En hoewel ik besef dat er grotere problemen zijn in de wereld, ervaar ik in mijn eigen biotoop een heleboel irritatie. Klein leed voelt groots aan. Maar goed, genoeg geklaagd.

Ik zal de tijger in de ogen moeten kijken nu ik weet dat we tot december in deze situatie zitten. De grootste feesten en verre reizen staan voorlopig niet op het menu en dus probeer ik me te focussen op de kleine dingen in het leven die mij gelukkig maken. Zoals dat ene geweldige eighties Italo-popnummer in mijn nieuwe playlist waarmee ik meteen wegdroom naar vakanties van vroeger. Of de tekening van mijn lieve buurmeisje Nehla die ze samen met een pakje kattenmelk en wat snoepjes voor Fonzie kwam brengen.

‘Klein geluk, geeft groot genot’

Waar ik ook blij van kan worden, is mijn bankrekening aan het einde van de maand. Door het sluiten van de horeca hou ik – gênant genoeg – veel geld over en ben ik zelfs voorzichtig aan het beleggen. Een tip die ik kreeg van financieel expert Renée Lamboo. Klein geluk geeft groot genot, en daarom staat deze VIVA bol van klein geluk-tips om je de komende periode happy te laten voelen. Succes en tot volgende week.

Debby Gerritsen