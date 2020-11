Debby: ‘Deze koopdrang is niet alleen slecht voor mijn portemonnee, maar ook voor het milieu’

Er is geen druppel gezelligheid meer te krijgen in de stad. De tandjes moeten voorlopig nog even op elkaar, aldus Mark en Hugo. Wél mocht, als kleine tegemoetkoming, het slot op de deur van de bioscopen, musea en bibliotheken er na twee weken weer af. Ja, die extra maatregel was hard nodig hoor. Het liep daar volledig uit de hand. Massále drukte bij de Openbare Bibliotheek. Bezoekers liepen elkaar onder de voet voor een exemplaar van Lucinda Riley – maakte niet uit welke. En dan die rijen voor het Spoorwegmuseum om nog één keer die locomotief te zien stomen. O, je had ze moeten zien. Gek-ken-huis!

Nee, dan liever een middagje Koopgoot. Lekker shoppen. Kappie op je muil en gaan. Gelukkig raakte geen enkele maatregel onze nationale hobby winkelen. De bibliotheken gingen dicht, maar we konden gewoon nog naar de Primark, de Zara en de H&M. Ik ben zelf ook schuldig. Ik kocht deze maand een gloednieuw pak en een paar killer heels die ik aan kan naar eh… de woonkamer.

Natuurlijk is het goed om jezelf af en toe te verwennen, zeker in deze barre coronatijden. Maar zonder te streng calvinistisch over te komen: je kúnt je afvragen of alles wat je koopt echt nodig is. Het antwoord is in mijn geval: nee. Ik koop best vaak iets omdat ik gewoon zin heb om iets te kopen. Deze koopdrang is niet alleen slecht voor mijn portemonnee, maar ook voor het milieu. Helemaal niks meer kopen dan? Saskia Sampimon nam de proef op de som en kocht een jaar lang niets nieuws. Lastig, maar het kán wel.

Eerlijk gezegd kan ik prima leven zonder dat nieuwe pak en die killer heels en zou ik het veel erger vinden als ik niet meer naar IDFA zou kunnen. Al meer dan tien jaar ga ik met mijn vriendin Elles een dag naar het Internationale Documentaire Festival Amsterdam en dan zitten we van ’s ochtends negen tot ’s avonds zes uur met proviand in het donker te kijken naar de meest waanzinnige films. Onbetaalbaar. Mocht er nog een volgende lockdown komen, wat ik uiteraard niet hoop, dan stel ik voor dat we alle winkels sluiten en de bioscopen, theaters en musea open laten. Je kunt kopen wat je wil, maar niets is zo waardevol als een herinnering aan een mooi concert, optreden of documentaire.

Debby Gerritsen