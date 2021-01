Debby: ‘Laten we eerlijk zijn: het kan altijd beter. Vooral met huizen lijkt het gras elders altijd groener’

Dolgelukkig was ik toen ik vorig jaar de verhuisdozen uitpakte. Voor de laatste keer ditmaal, zo bezwoer ik mezelf. Want na zeventien verhuizingen had ik eindelijk mijn droomhuis gevonden. Door mezelf gefinancierd, tiptop in orde en helemaal naar mijn smaak ingericht. Maar de finishing touch in de vorm van een taatsdeur zit er nog niet in of ik zit alweer hele dagen op Funda te grasduinen. Want laten we eerlijk zijn: het kan altijd beter. Vooral met huizen lijkt het gras elders altijd groener.

Zo ervoer ook journalist Karin Broeren die zich – terwijl de inkt van het koopcontract amper droog was – alweer afvroeg of het nou echt wel zo’n geweldig huis was. Of zich na de door haar zo gedroomde en succesvolle carrièreswitch naar journalist pijnigde met de vraag waarom ze nog geen boek had geschreven. Vanaf pagina 32 buigt ze zich over de vraag waarom het voor zoveel mensen zo moeilijk is om tevreden te zijn met wat je hebt. En het klinkt misschien heel verwend, zeker met zo’n negatieve term als Rupsje Nooitgenoeg, maar meestal blijkt er gewoon gezonde ambitie aan ten grondslag te liggen.

En daar herken ik mezelf helemaal in. Ik heb de leukste baan van de wereld, maar tegelijkertijd wil ik groeien en door en hoop ik dat dat nooit gaat veranderen. Ik wil alles uit het leven halen, morgen kan het zomaar over zijn. Daarom vind ik het vooral een goede eigenschap jezelf continu de vraag te stellen: is dit wat je wil of wil je nog meer? Want stilstaan, is achteruitgaan. Natuurlijk moet je geen veelvraat zijn die alles als een Koekiemonster naar binnen schrokt om het vervolgens weer uit te spugen als iets je niet bevalt. Want dan denk je er niet over na.

Zo’n veelvraat zal ik zelf nooit worden. Ook niet in de letterlijke zin. Ik eet gezond en sport al mijn hele leven, dus ben qua lijf en leden heel steady. Kun jij wél een duwtje in gezonde richting gebruiken? Vanaf pagina 14 krijg je tien gouden tips om fit te worden én te blijven.

