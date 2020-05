Hoofdredacteur Debby: ‘Wandelen is sinds de lockdown zelfs vrijetijdsbesteding nummer één’

Ze was zoek. Mijn kleine pluizige vriendin Fonzie liep haar avondwandeling door de buurt, maar kwam ondanks mijn verwoede lokpogingen niet binnen. Fonzie is een eigenzinnige poes en luistert bijzonder slecht naar haar baasje, dus er was niet meteen reden tot paniek. Ik liet de achterdeur op een kier en ging in bed liggen, maar slapen lukte niet. Ik hoorde auto’s voorbij racen en zag dat lieve kopje voor me. Verdomme, waar zat ze nou? Gewapend met kattensnoepjes trok ik tot diep in de nacht door de buurt. Ik rammelde met het doosje en riep haar naam. Er sprongen buurtkatten uit bomen en struikjes, maar geen teken van mijn Fonzie. Ik raakte inmiddels in paniek – ze was nog nooit een nacht van huis geweest – en speelde de meest gruwelijke scenario’s af in mijn hoofd. Is ze aangereden, zit ze vast of… zou ze zijn meegenomen? Dat zou in deze tijd helemaal niet gek zijn, want sinds de invoering van de anderhalvemetermaatschappij zijn huisdieren niet aan te slepen.

Is ze aangereden, zit ze vast of… zou ze zijn meegenomen?

Dierenasiels zijn nagenoeg leeg en puppy’s worden nog net niet uit de armen van de fokker gerukt (echt waar! Lees hier alles over in VIVA). Van huisdieren knuffelen word je gelukkig, en daar kan ik je alles over vertellen. Na twee dagen wandelen stond Fonzie om vijf uur ’s nachts in de keuken te miauwen. Ze at haar brokjes, ging uitgebreid naar de kattenbak en viel tevreden naast mij in slaap. Ik kon mijn geluk niet op. En zij dat van haar ook niet, want sindsdien blijft ze dicht bij me in de buurt. Fonzie is voorlopig genezen van haar wandellust. Dat laat ze liever over aan de 10,5 miljoen Nederlanders die deze bezigheid wél omarmen. Wandelen is sinds de lockdown zelfs vrijetijdsbesteding nummer één. Waarom we dit massaal doen en wat de voordelen zijn van wandelen, lees je in VIVA.

Blijf gezond en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 22-2020. Deze editie ligt vanaf 27 mei in de winkel