Debby: ‘Ons leven lijkt een soort Twitter waarin mensen schreeuwend op de barricades staan’

Tijdens de lockdown heeft de verkoop van ouderwetse gezelschapsspellen een ware vlucht genomen. Een trend die ik van harte omarm. Misschien wel omdat het bij mij vroeger thuis allesbehalve aangemoedigd werd. Nu ik de kinderen van mijn zus bloedfanatiek spelletjes zie doen die behalve met een winnaar gegarandeerd eindigen met mot aan tafel, begrijp ik steeds beter waarom. Want fanatiek en gedreven zijn gaat doorgaans niet hand in hand met tegen je verlies kunnen. Kijk daarvoor maar naar Donald Trump.

Toch kun je de weerzin tegen verliezen maar beter laten varen, zo concludeert VIVA’s Suus Ruis. Zelf ben ik ook superfanatiek in sport en spel. Ik denk dat ik alles kan, wil altijd de beste zijn en ben heel competitief. Mensen kunnen me enorm uitdagen. Dat heeft mijn ouders de nodige angstige momenten bezorgd als ik als piepjonge kleuter weer eens in de top van een boom zat. Mij persoonlijk heeft het vooral veel positiefs gebracht. Zo heb ik – sinds een vriendin me ooit uitdaagde ongetraind een halve marathon te rennen – de liefde voor het hardlopen te pakken.

En een rondje hardlopen geeft zeker in deze onzekere COVID-19-tijden een enorme boost aan mijn fysieke én mentale gestel. Waar ik intussen ook reikhalzend naar uitkijk, is het coronavaccin. Op 8 januari gaan we als hekkensluiter van Europa dan toch echt beginnen met vaccineren. En daarmee laaien de discussies tussen pro- en anti-vaxxers weer op. Ik zeg: kom maar op met die prik. Ik voel bijzonder weinig sympathie voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Want je vaccineert jezelf niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen en de samenleving.

Toch geloof ik niet in een vaccinatieplicht. Zelfbeschikking is een groot goed. En je mág je twijfels hebben, geen muurvaste standpunten hebben of van mening veranderen. Ons leven lijkt soms wel een soort Twitter waarin mensen schreeuwend op de barricades staan en elkaar lukraak wegzetten als extreem links of rechts. Terwijl in een vrije samenleving juist ruimte is voor nieuwsgierigheid en nuance. Wat dat betreft kan ik me helemaal vinden in de kerstspeech van de koning die juist deze ‘zachte stemmen die moe zijn van de manische meningenmachine’ op een voetstuk hijst. Hulde!

