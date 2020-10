Debby: ‘Laten we het maar proberen’ was de tekst op de trouwkaart’

‘Laten we het maar proberen’ was de tekst op de trouwkaart van de Achterhoekse vriendin. In gedachten vulde ik de weggelaten zinnen in: ‘Oké, amigo. Je bent allesbehalve de Brad Pitt die ik als tiener voor ogen had. Er is absoluut geen briljante kok aan jou verloren gegaan. Maar je bent een mooie kerel met het hart op de juiste plek. En ik hou wel van een feestje. Dus kom, laten we het maar proberen.’

Daar zit geen woord romantisch gekweel bij, Achterhoeks op z’n best. Toch is deze oer-nuchtere benadering nog altijd een stuk realistischer dan de teksten die doorgaans opgelepeld worden bij een bruiloft. Ik hou van jou, beloof je trouw en blijf voor altijd bij jou. En, nadat de handtekening is gezet, YES, WE DID IT met een vuistje in de lucht en een blik naar de zaal.

Geloof me, ik gun iedereen een gouden huwelijk met bogen en bloemen. Maar ik zie ook hoe onrealistisch en schadelijk de tot-de-dood-ons-scheidt-beloftes kunnen zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen – ik ken ook een opa van 95 die zijn hele leven rookte en geen kanker kreeg – maar het romantische beeld van een eeuwigdurende relatie zoals we die van kinds af aan krijgen voorgeschoteld in sprookjes, boeken en films, is voor veel mensen niet haalbaar. Dat klinkt misschien zuur en cynisch, maar de cijfers liegen er niet om.

Bijna veertig procent van de huwelijken in Nederland strandt. Meer dan een derde van de bruidsparen was toch wat te optimistisch toen ze elkaar beloofden voor altijd samen te blijven. Ze bleken ongelukkig en gaven er de brui aan. Daar zou ik weleens wat meer over willen zien op Facebook: ‘Na tien jaar huwelijk konden we elkaars rotkoppen niet meer zien. Vandaag zijn we, na eindeloos gesteggel over geld, het huis en de kinderen, gescheiden. YES, WE DID IT! #mooistedagvanmijnleven.’

Scheiden is lijden en voelt als immens falen zolang we de eeuwigdurende zwanenliefde blijven romantiseren tot het hoogst haalbare. We leren onze kinderen rekenen en taal, maar het zou véél zinvoller zijn om ze te leren hoe een duurzame liefdevolle relatie werkt en dat scheiden onderdeel is van de liefde. Een kwestie van verwachtingsmanagement dat veel verdriet kan voorkomen. Het is het proberen waard, dunkt me. Meteen een mooie tekst voor jullie trouwkaart. Graag gedaan.

Debby Gerritsen