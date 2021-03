Kantoortuin-verlangen

We zitten inmiddels een jaar thuis in lockdown en kunnen wel stellen dat we allemaal iets anders halen uit deze bizarre tijd. De een vliegt tegen de muur op van verveling, de ander vaart prima bij de gedwongen rust en regelmaat van dit – wat mij betreft – ooooooersaaie leven.

Hoe we dit ervaren ligt niet alleen aan de aard van het beestje, maar ook aan je thuissituatie. Ik woon alleen op een postzegel en zit hele dagen thuis. Er is weinig afleiding, behalve werk en mijn kat, en dus ligt de focus volledig op mezelf. Ik mis mensen om me heen, reuring, uitgaan, mezelf mooi maken om de kroeg in te gaan. Ik doe nog wel pogingen om enigszins toonbaar in een Zoom-meeting te verschijnen tijdens het thuiswerken, maar echt m’n best doe ik niet meer. Waarom zou ik ook? Iedereen herkent zichzelf in het beeld van de slobbertrui, sportbroek en je haar in een knot achter je laptop.

Persoonlijk vind ik deze ontwikkeling pure kapitaalvernietiging als ik naar mijn rijkgevulde kledingkast kijk, maar voor veel vrouwen is het een zegen om niet meer elke dag strak in de lak naar kantoor te hoeven. En het heeft ook z’n voordelen. Door die dagelijkse focus van ons uiterlijk af te halen, krijgen we iets anders terug: meer acceptatie over hoe je er zonder opsmuk uitziet, en dus meer zelfliefde. Dat gezegd hebbende, mis ik de kantoortuin enorm.

Niet alleen de fysieke werkplek en mijn lieve collega’s, maar ook de routine en structuur van de afgebakende werkdag. Door al dat thuiswerken, ben ik stiekem veel meer aan het werk dan normaal. Lunchen doe ik achter mijn bureau en is er iets niet af, dan kijk ik er in het weekend wel even naar. Er is veel veranderd het afgelopen jaar als het gaat om de geijkte 9-tot-5-mentaliteit op kantoor, en daar ben ik heel blij mee.

Wat mij betreft hoeven we ons niet meer elke dag te melden bij de baas en richten we de werkweek anders in. Maar die nieuwe fluïde werkmethode vereist wel een andere structuur in je dagen. Want, voordat je het weet, is er elk weekend wel iets wat je nog moet afmaken.

