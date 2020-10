Debby: ‘Met deze tweede semi-lockdown is het knap lastig kiezen tussen je vrienden’

De tweede semi-lockdown is een feit, de dag die je wist dat zou komen.

Hoewel we die boodschap al van mijlenver zagen aankomen, komen de verscherpte maatregelen voor velen als een mokerslag binnen.

Vooral bij jonge mensen en ondernemers gaat de handrem er wederom flink op. Amateurwedstrijden in het weekend liggen stil om te voorkomen dat opa en oma langs de lijn worden besmet. Een hapje eten buiten de deur lukt voorlopig alleen nog achter de douane op Schiphol, en een borrel drinken kan enkel nog thuis. Maar let op: met niet meer dan drie vrienden – ja, dat is nog knap lastig kiezen – én zorg ervoor dat je genoeg drank in huis hebt, want na acht uur ’s avonds is er geen druppel alcohol meer te koop. Na acht uur ’s avonds ziet ons kabinet sowieso geen reden meer om naar buiten te gaan, behalve als je een hond hebt.

Ja, de FOMO is er bij de meesten van ons wel uitgeslagen. En als ik Rutte’s Routekaart goed bestudeer, lijkt daar voorlopig – tot er een geneesmiddel of vaccin is gevonden – geen verandering in te komen. Door het steeds verder afkalvende toekomstperspectief lijken vooral jonge mensen langzamerhand in een depressie te schieten. Het wordt nog een lange gure winter.

Het is zaak dat we mentaal gezond blijven. Maar voordat we in onze holen kruipen, wil ik graag nog een ideetje tegen jullie aanhouden. Kijk, de restaurants en kroegen moeten dan wel sluiten, maar de kerken mogen open blijven. Natuurlijk geldt ook daar de anderhalvemeter-regel en mag je niet met meer dan dertig mensen samenkomen, maar dan nóg ben je beter af als gelovige dan als kroegtijger. Daarom lijkt het mij geen slecht idee om een kerkgenootschap te beginnen. We trekken samen door het land langs pop-up kerken in leegstaande cafe’s, theaterzalen en verenigingsgebouwen. We houden een middag- en avond- en nachtdienst voor gelijkgestemden en praten over de zin van het leven. Samen manifesteren we ons naar betere tijden. We zijn aanhangers van de wet van de aantrekkingskracht: alles is mogelijk, als je er maar in gelooft.

Hallelujah, wie doet er mee?

Debby Gerritsen