Debby: ‘Weet je nog, vroeger? Die tijd dat internet nog jong en leuk was’

Weet je nog, vroeger? Die tijd dat internet nog jong en leuk was? Je achter je iBook vol verwondering surfte over de golven van het wereldwijde web? Op zoek naar foto’s van oude klasgenoten via Schoolbank of een flirterig porretje op Hyves. Toen we nog met oprechte belangstelling reageerden op nieuwsberichten en zonder elkaar af te blaffen in gesprek gingen op internetfora.

Ach ja. Dertig jaar geleden, wat was het mooi. En jongens, wat vlíegt de tijd. Kleine wondertjes worden groot. Je doet je best om het kleine hummeltje naar eer en geweten op te voeden en klaar te stomen voor de grote boze wereld. Je wil iets goeds afleveren. Want wat je erin stopt, komt er ook weer uit. En dat hebben we geweten.

De opvoeding van ons kind verliep niet geheel vlekkeloos. Facebook-feestjes liepen regelmatig uit de klauwen – Project X in Haren kostte ons 250.000 euro -, we sloften als zombies over straat op zoek naar Pokémon en het woord ‘treitervlogger’ kreeg in 2017 de dubieuze eretitel ‘woord van het jaar’. Onze baby veranderde al gauw van een porrende allemansvriend in een vervelend rotkind. Een schreeuwlelijk die met alles en iedereen in discussie gaat, maar je onherroepelijk cancelt wanneer een antwoord niet bevalt.

Het is een plaaggeest geworden die journalisten en politici bedreigt, vrouwen ongevraagd trakteert op dick pics, bevolkingsgroepen discrimineert en ze verzoekt ‘op te rotten naar hun eigen land’ en mensen chanteert met seksueel getinte filmpjes of ander compromitterend beeldmateriaal. Niet zonder ernstige gevolgen voor de slachtoffers, zo bleek ook deze week: stylist en presentator Fred van Leer werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis nadat hij totaal was ingestort vanwege een uitgelekte seksvideo die viral ging.

‘Het is tijd om korte metten te maken’

De hashtag #teamfred werd trending nadat Patricia Paay, zelf ook slachtoffer van online shaming, haar medeleven uitsprak. En niet alleen bekende mensen zijn de sjaak. Maar liefst 59 procent van de vrouwen heeft online te maken gehad met intimidatie. Online intimidatie is inmiddels een groot, zeer zorgwekkend maatschappelijk probleem geworden en dat hebben we geheel aan onszelf te danken. Onze kleine onschuldige spruit werd een meerkoppig monster. Het is tijd om daar korte metten mee te maken.

Debby Gerritsen