Debby: ‘We willen best een maatje, maar binden onszelf niet meer zo snel’

Ik dacht altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware liefde zou tegenkomen om voor altijd samen te blijven. De eeuwigdurende relatie was dankzij het goede voorbeeld van Ans en Cor Gerritsen mijn heilige graal. Met, net als bij jaren ’90-icoon Stephanie Seymour en Axl Rose in de videoclip November rain van Guns N’ Roses, het huwelijk als kers op de taart. Maar na veel gerommel in de marge en een paar kansloze pogingen tot een huisje-boompje-beestje-relatie (met een gebroken hart als gevolg) vraag ik me af of deze relatievorm wel bij mij past. En zo niet: welke vorm dan wel?

Dankzij mijn veel te leuke vrijgezellenbestaan heb ik een haat-liefdeverhouding ontwikkeld met het huisje-boompje-beestje-concept. Enerzijds hecht ik enorm aan mijn vrijheid en ben ik simpelweg gelukkig alleen. Aan de andere kant heb ik – zeker in deze oersaaie lockdowntijden – steeds meer behoefte aan een beetje vaste gezelligheid. Een leuke liefde met dezelfde zwartgallige humor, met wie ik kan dansen in de woonkamer en die op zondag naast mij op de bank de eredivisie ligt te kijken. Vraag ik veel? Lijkt me niet.

Toch stuit ik bij zowel mezelf als bij mijn dates vooral op weerstand. We willen best een maatje, maar binden onszelf niet meer zo snel. Dat blijkt ook uit de cijfers: de helft van de koppels gaat uit elkaar, bijna veertig procent van alle huwelijken strandt. Daarnaast is het voor singles op zoek naar de liefde niet makkelijk in deze tijd. Want waar kom je, behalve online, nog nieuwe mensen tegen nu we na half negen ’s avonds alleen nog maar de hond mogen uitlaten?

Dus voorlopig blijf ik nog even dealen met ex-geliefden die hopen op wederopstanding met berichten als ‘Ik heb zin om met jou de Auping-reclame na te spelen’, datingapp-matches die louter over zichzelf praten en na een volledig eenzijdig gesprek besluiten dat ‘jij vast niet zit te wachten op zo’n carrièreman met kinderen’ of afgewezen mannen die het via DM op Instagram nog eens proberen met ‘Wat doet zo’n knappe vrouw op Happn?’ Ach ja, no roses without thorns, vraag dat maar aan Stephanie Seymour. Ook kersverse vrijgezel Kimberly Palmaccio loopt hiertegenaan en dook voor VIVA in de relatiematerie (zie pagina 44). En vanaf volgende maand kun je mijn eigen zoektocht naar de liefde volgen in de nieuwe podcast Over de Liefde.

Stay tuned en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

