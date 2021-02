Debby: ‘Hebben we naast de corona-crisis nu ook een beha-crisis?’

Een van de eerste dingen die ik doe als ik ’s avonds na een lange dag werken met een glas wijn op de bank plof, is mijn beha uittrekken. Als een geoefende meester pluk ik in één vloeiende beweging de sluiting op mijn rug los, trek via de mouwen van mijn trui de bandjes over mijn armen en worstel me uit het strakke keurslijf waar ik mezelf elke ochtend in hijs.

Een beha kan sexy zijn, mooi zitten of de boel iets liften, maar écht comfortabel zit het zelden. Nu stond ik niet vooraan bij het uitdelen van de grote cupmaten en kan ik in de meeste gevallen prima beha-loos door het leven. Zeker nu ik toch vooral alleen thuis zit te werken en ik niemand kan afleiden met mijn wiebelende borsten. Want tja, een beha voorkomt óók opspelende hormonen aan de voordeur als de postbezorger ineens oog in oog komt te staan met twee vrolijk priemende tepels die dankzij de koude wind paraat staan om gedag te zeggen.

Ongemakkelijke situaties of niet, steeds meer vrouwen laten sinds de lockdown hun beha in de kast liggen. Hebben we naast de corona-crisis nu ook een beha-crisis? Samantha Jones, mijn favoriete personage uit Sex and the city, zou zeggen: ‘I will not be judged by you or society. I will wear whatever I want and blow whomever I want as long as I can breathe and kneel.’

Fans kijken sinds de aankondiging van Sarah Jessica Parker reikhalzend uit naar het vervolg dat in de maak is. Ik ben zelf iets minder enthousiast nu ik weet dat Samantha Jones in de remake zal schitteren door afwezigheid. Wat blijft er nog over van SATC zonder deze taboedoorbrekende quotemachine, die zonder enige omhaal durfde te zeggen wat zij – en stiekem vele vrouwen met haar – dacht.

De rol van de seksueel vrijgevochten Samantha was niet alleen zeer vermakelijk om naar te kijken, maar ook zeer baanbrekend voor die tijd. Heeft Samantha Jones bijgedragen aan de emancipatie van de vrouw? VIVA’s Sarah Sluimer onderzocht het en vond nog een paar onvergetelijke quotes. Eentje die ik zelf niet snel zal vergeten: ‘You men have no idea what we’re dealing with down there. Teeth placement, jaw stress, suction and gag reflex – all while bobbing up and down, moaning and trying to breathe. Easy? Honey, they don’t call it a job for nothing.’

