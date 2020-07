Hoofdredacteur Debby: ‘De coronaregels zijn versoepeld, dat kan maar één ding betekenen’

Door het coronavirus werden problemen op alle denkbare niveaus pijnlijk snel blootgelegd. Van grote mondiale problemen tot klein menselijk leed, COVID-19 spaarde niemand. Niets nieuws onder de zon overigens. Uiteraard waren de allerarmsten op onze planeet weer keihard de pineut; de anderhalvemeterregel, handen wassen met (schoon) water of jezelf laten testen op corona is in een sloppenwijk, vluchtelingenkamp, favela of township een onvoorstelbare luxe en volstrekt onhaalbaar. Narcistische wereldleiders maken er een nóg grotere bende van, omdat het nu even níet over hen gaat. En mensen in India zagen dankzij het stilleggen van het vliegverkeer voor het eerst in hun leven de bergtoppen van de Himalaya. Digital nomads en vlieggrage millennials in lockdown zijn een zegen voor de natuur en dat mag wat mij betreft voorlopig zo blijven.

‘Laat de summer of love maar beginnen’

Er was ook veel eenzaamheid de afgelopen maanden. Woorden als ‘huidhonger’ en het ‘eenzaamheidvirus’ waren trending op Twitter en kunnen op de nominatielijst voor de Van Dale Woord van het jaar-verkiezing. Vooral alleenstaande ouderen moesten het ontgelden vanwege de risicogroep waar ze invielen waardoor bezoek niet mogelijk was. Maar ook veel singles, ruim een kwart van de Nederlanders tussen de 25 en 45, hadden het zwaar in hun uppie thuis. Stichting Rutgers berichtte vorige week dat het grootste deel van die groep al maanden droog staat, en nu de zomer is aangebroken en de coronaregels zijn versoepeld, kan dat maar één ding betekenen: 2020 is de summer of love.

Weet jij al waar je die gaat vieren? VIVA’s Michelle heeft de vijftig leukste tips voor een topvakantie dicht bij huis of vlak over de grens voor je op een rijtje gezet. Of je nou single bent, met je kinderen op reis gaat of liever met man-/vrouwlief eropuit trekt, aan iedereen is gedacht. Ik nam haar advies ter harte en reed naar het Duitse schiereiland Rügen, waar ik met uitzicht op de Oostzee en een glas weissburgunder op tafel deze editorial schreef. Laat de summer of love maar beginnen.

Prost und bis nächste Woche!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 29-2020. Deze editie ligt vanaf 15 juli in de winkel en kun je via de bestelbutton hieronder bestellen.