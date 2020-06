Hoofdredacteur Debby: ‘Ik ben van kinds af aan al een heftige dromer’

De meeste dromen zijn bedrog en daar is geen woord aan gelogen. Vraag dat maar aan Leontine Borsato. Maar dat dromen ook levensecht kunnen zijn, is net zo goed een waarheid als een koe. Wie daar in het pre-coronatijdperk nog aan twijfelde, heeft de afgelopen maanden waarschijnlijk kunnen meemaken hoe dat voelt. Ik ben van kinds af aan al een heftige dromer. Ik kon zo in mijn fantasie blijven hangen dat ik vergat naar de wc te lopen als ik moest plassen, en had soms nog dagen last van nachtmerries. Een paar horrordromen kwamen zelfs jarenlang terug, maar dat verdween gelukkig toen ik ging studeren.

‘Een paar horrordromen kwamen zelfs jarenlang terug’

Tot een paar maanden geleden. Coronatijd. Sindsdien draaien mijn hersenen ’s nachts weer overuren met scenario’s waar Alfred Hitchcock postuum nog een puntje aan kan zuigen. Zodra mijn ogen dichtvallen, transformeer ik tot hoofdrolspeler in de meest onheilspellende virusfilms, zoals Contagion en Outbreak. En dat is zo levensecht dat ik, als ik badend in het zweet wakker word, niet meer verder durf te slapen en tot diep in de nacht plafonddienst draai. VIVA’s Suus Ruis is de nachtmerries en wallen tot haar knieën ook beu en gaat op zoek naar manieren om er korte metten mee te maken. Waar ik ook nachtmerries van krijg, zijn meeluister-apps en data-lekken waar we tegenwoordig door overspoeld lijken te worden. Gabrielle Koster dook in de materie en geeft je dé tips en tricks om heel simpel je online gegevens te beveiligen. Slaap ik vannacht vast een stuk lekkerder.

Veel leesplezier en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 25-2020. Deze editie ligt vanaf 17 juni in de winkel