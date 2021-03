Debby: ‘Eten bij vrienden? Dat haal ik avondklok-technisch niet, dus ga ik niet’

Vrienden voor het leven

Mijn vrienden. Ik zou niet weten wat ik zonder ze moest. Ze zijn mijn lifeline in deze coronacrisis, zonder hen was ik ongetwijfeld een eenzaam kattenvrouwtje met een alcoholprobleem geworden. Ik woon alleen, dus met de huidige maatregelen betekent dat feitelijk dat ik elke avond vanaf negen uur solo op de bank zit. Mits er iemand komt logeren natuurlijk. Overdag werk ik thuis en daarna probeer ik op z’n minst een van mijn vrienden te zien.

In het weekend schroef ik de frequentie op. Ik heb een groepje vrienden die elkaar ook zien en dat is heel prettig. We vormen een safe zone, houden elkaar in de gaten en slepen elkaar door lastige dagen. Ik zag ze afgelopen jaar meer dan ooit. In de zomer namen we elke avond een duik in het IJ, we vierden samen kerst en houden elkaar dagelijks op de hoogte in de Quarantine-groepsapp.

Ik ben superblij met mijn Quarantine Squad, maar kan ook niet wachten totdat de lockdown voorbij is. Want ik heb nog zo veel andere lieve vrienden die ik door omstandigheden weinig zie. Ik mis ze. Ik wil met ze uiteten, aan de lampen hangen, op reis gaan. Maar helaas: Hugo says no.

Bovendien ben ik inmiddels zo gruwelijk onderprikkeld dat ik weinig moeite doe om iets te ondernemen wat nog wél binnen de mogelijkheden past. Eten bij vrienden in Deventer? Dat haal ik avondklok-technisch niet, en dus ga ik maar helemaal niet.

Door de cocktail van c-maatregelen en mijn lethargische modus hangen sommige vriendschappen tijdelijk aan het infuus, maar ik weet dat ze sterk genoeg zijn om te overleven.

Vriendschappen zijn wat mij betreft voor eeuwig. Ik koester diepe liefdesgevoelens voor mijn vrienden, toch noem ik een vriendschap geen relatie. Best vreemd eigenlijk, want zodra er een verkering in het spel komt, krijgt diegene vrijwel meteen die triple A-status.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

