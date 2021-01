Debby: ‘Als je wilt meedraaien in de maatschappij, moet je op de hoogte zijn van wat er speelt’

‘Ik kijk geen nieuws,’ hoorde ik laatst iemand zeggen. ‘Als er écht iets aan de hand is, hoor ik het wel van mijn vriend of van de buren.’ Van dergelijke uitspraken rijzen mij de haren te berge. Als je wilt meedraaien in de maatschappij, moet je op de hoogte zijn van wat er speelt, vind ik. En daarvoor hoef je heus niet elke krant van A tot Z te spellen, maar jezelf domweg afsluiten voor het nieuws vind ik een bizarre keuze. Al begrijp ik wel waar het sentiment vandaan komt, want je kunt je tegenwoordig afvragen hoe nieuwswaardig een item dat je wordt voorgeschoteld eigenlijk is.

De afgelopen tijd lijkt van nieuws steeds vaker nieuws te worden gemaakt; alles wordt tot in den treure herkauwd. Neem bijvoorbeeld de uitzending van Op1 waarin FvD-frontman Thierry Baudet met zijn leugenachtige uitspraken een verhit debat veroorzaakte. Nog tijdens de uitzending die zondagavond ontstond er op Twitter de nodige ophef over het gesprek; presentatie-duo Jort en Welmoed kreeg er flink van langs. De dag erna was dat voer voor de columnisten van de landelijke kranten. Er werden radio-uitzendingen aan het onderwerp gewijd, waar weer opiniestukken over werden geschreven. Het ‘nieuws’ ging zo twee dagen door.

Datzelfde patroon zien we ook bij de coronapersconferenties. Op maandag weten we via alle nieuwskanalen al wat Rutte en De Jonge tijdens de persco op dinsdag zullen melden. Vervolgens zitten we op dinsdag met het bord op schoot klaar om het ‘nieuws’ nog even uit mond van de minister-president zelf te horen. Om dan linea recta door te gaan naar een talkshow met daarin een nabeschouwing van hetgeen we drie minuten daarvoor zelf al zagen.

Ik snap het, we hebben weinig beters te doen in deze tijden van harde lockdown. En elke snipper nieuws tot je nemen, kan dan heel verslavend zijn. Maar als je er te lang in blijft hangen, kan het ook negatieve effecten hebben. Het risico dat mensen in een rabbit hole belanden, waarbij ze worden opgeruid en heilig gaan geloven in herkauwde meningen, ligt op de loer.

Kijk daarvoor maar naar de bestorming van het Amerikaanse Capitool door losgeslagen Trump- en QAnon-aanhangers. Daarom pleit ik ervoor, net zoals journalist Suus Ruis vanaf pagina 32, om gedoseerd nieuws tot je nemen. Maakt je doorgaans meteen een stuk positiever. En dat is niet alleen fijn in deze tijden van pandemie, maar brengt je ook op lange termijn geluk. Hoe dat werkt, lees je vanaf pagina 14.

Tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

