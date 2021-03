Debby: ‘Blijf kritisch en gebruik je nuchtere boerenverstand’

Boerenverstand

Mijn enige echte Amsterdamse vriendin – de rest is allemaal import – belde tijdens haar wandeling door het Drentse bos. Ze verruilde onlangs haar appartement aan het Sarphatipark voor een koopwoning in een dorp. Meer ruimte voor minder geld én uitzicht over de weilanden, daar kan geen Amsterdamse grachtengordel tegenop. Maar: ‘Soms mis ik die gekkigheid wel hoor,’ zegt ze, doelend op een filmpje in onze groepsapp.

Dat filmpje ging over het Amsterdamse model/zelfverklaard yogi Laura, die met haar beste vriend Bart meedeed aan het tv-programma Doe alsof je thuis bent. De twee ruilden zijn drijvende villa inclusief zwarte stalen deuren en verticale plantenwand – bij elkaar geprikt door Bart die zijn geld verdient als cosmetisch arts – voor een weekendje in een zelfvoorzienend tiny house op het Brabantse platteland. Yogi showde de villa alsof het de hare was en sloeg de weckpot met lege botox-capsules die als trofee in de kast stond niet over in de rondleiding.

Yogi & Botox halen regelmatig een ‘koffietje’ van zeven euro om de hoek en hoopten dat ze met deze huizenruil de nieuwe bewoners uit de provincie iets kunnen meegeven van hun ‘inspirerende’ levensstijl. Zelf staan ze erg ‘in hun kracht’ en scharen zich onder de ‘spirituele jetset’ van de stad. Twitter fulmineerde, maar ik kan stiekem enorm genieten van dit soort parels uit de Amsterdamse bubbel. Het is als een ongeluk waar je naar wil blijven kijken. Ik vond nog een ander filmpje waar Yogi aan een luxe zwembadrand met wuivende palmbomen op de achtergrond zichzelf gelukkig prijsde als vrij mens die had gekozen om in haar kracht en liefde te staan en zodoende op 21 december 2020 een cadeau kreeg van de kosmos. Zij wél!

Toch zie je dat deze excessen niet uit de hemel komen vallen, daar hoef ik geen tarotkaart voor te leggen. Mede door de crisis zoeken we massaal naar houvast. We willen antwoorden op grote vragen en zoeken die in spiritualiteit. En waar we twintig jaar geleden nog te dealen hadden met Jomanda in een blauwe jurk, werpen nu bekende influencers zich op als nieuwe goeroes. Deze ‘nieuwe’ spiritualiteit is dus feitelijk niks nieuws, maar komt wel in een net iets ander designerjurkje. Er is niks mis met een beetje verdieping of spiritualiteit, maar blijf wel kritisch kijken naar wat je voorgeschoteld krijgt en gebruik je nuchtere boerenverstand. Dat zou mijn Amsterdamse vriendin uit Drenthe ook zeggen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief