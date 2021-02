De eerste mondkap-selfie bevestigde mijn vermoeden: ik ben door die hele corona-crisis in één klap tien jaar ouder geworden. Twee rimpelige oogjes staken boven het babyblauwe lapje uit en keken uitgeblust de lens in. Felt niet cute, might delete meteen. De corona-crisis hakt er behoorlijk in, vooral in de zone rondom mijn ogen. En hoe ik mijn camera ook draai tijdens de dagelijkse Zoom-vergaderingen, niks helpt om dit afbrokkelende zelfbeeld een positieve draai te geven. Never waste a good crisis, zei Winston Churchill ooit. En dus liep ik op een vrijdagochtend door de zielloze en verlaten straten van de stad naar Dokter Job om die vervelende Zoom-frons plat te leggen.

Ik wandelde langs mijn stamkroeg waar de tap al maanden dicht zit, de kapper waar ik nodig naartoe moet en mijn favoriete boekhandel waar de bestsellers liggen te verstoffen. Gek genoeg kunnen we nog wél een spuitje botox halen. Echt ‘essentieel’ kan ik het niet noemen, al ben ik niet de enige die de weg naar de kliniek heeft gevonden. ‘Help, die van mij heeft een wachttijd van twee maanden,’ appte vriendin S vorige week. Te laat natuurlijk, want tegen die tijd zijn we hopelijk van de avondklok af en kunnen we misschien wel naar een bar of kantoor.

Zijn we allemaal gek geworden? Absoluut. De IC’s liggen vol, de reguliere zorg is uitgesteld, maar de afspraak met een cosmetisch arts is met één muisklik gemaakt. Tel daarbij op dat we vakantiegeld over hebben en we door de lockdown toch geen kant op kunnen. Even je camera een weekje uitzetten vanwege ‘slechte wifi’ en niemand hoeft te weten dat jij door de wasstraat ging.

Ik ben eerlijk gezegd heel blij zonder die fronsrimpel in mijn voorhoofd en sluit niet uit dat ik ooit nog iets anders zou doen. Ik vind dat iedereen dat zelf moet bepalen en heb daar geen oordeel over. Tegelijkertijd realiseer ik me ook hoe ongelooflijk verwend het is om de middelen te hebben dit te kunnen doen. En dat ‘je mooi voelen’ niet zit in een spuitje botox of filler. Maar voor nu, eh… de komende drie maanden, geniet ik volop van mijn nieuwe Zoom-look. Straks is het lente en mogen we weer naar buiten. Dan ziet de wereld er weer heel anders uit.

PS: Je bent mooi zoals je bent, maar overweeg je toch iets te doen? Laat je dan goed voorlichten door een erkende arts en ga nooit over één nacht ijs.

