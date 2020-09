Hoofdredacteur Debby Gerritsen volgt het nieuws over Ferd Grapperhaus’ bruiloft en beseft: ze is maatregelmoe.

De anderhalvemetermaatregel is lastig vol te houden, bewijst zelfs minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. ‘Weer beelden opgedoken van de beruchte corona-bruiloft’ melde SBS Shownieuws alsof het een uit de hand gelopen orgie betrof. De beelden van dit schouwspel, genomen door showbizz fotograaf Ferry de Kok die tijdens het huwelijk met een thermoskannetje koffie en telelens in een aangrenzende groenstrook lag, brengen Ferd nu al ruim een week in verlegenheid. Had Ferd schijt aan de regels? Stond hij boven de wet? Of had Ferd last van een selectief geheugen en overtrad hij de regels uit puur enthousiasme? Ik denk het laatste. En laten we elkaar in godsnaam geen mietje noemen: wat zou jij doen, op je eigen bruiloft, terwijl je schoonmoeder met open armen voor je staat en jij je onbespied waant? Oh. Dat dacht ik.

Conclusie, wat mij betreft: de anderhalve meter regel is in praktijk niet te handhaven. Als ik vandaag met een Dokter Bibber-spiraal op anderhalve meter om me heen naar buiten zou gaan om boodschappen te doen, een uurtje te trainen in de sportschool en daarna met vrienden een biertje te drinken in de kroeg, zou ik de hele dag alarm slaan. We zijn allemaal niet roomser dan de paus. En dat is ook niet zo vreemd na maanden je adem inhouden en met nog maar een paar honderd corona-besmettingen per dag. De noodzaak zal er onbetwist zijn, maar we voelen het niet meer zo heftig als begin maart. Het is dan ook wachten op de volgende uitgelekte foto van een publiek figuur die zich niet aan de anderhalvemeterregel houdt en waar we met z’n allen selectief verontwaardigd over kunnen zijn.

Zuur is het natuurlijk wel. Wie de maatregel verzint op straffe van geldboetes, zou ‘m op z’n minst zelf moeten naleven. Nog zuurder is het kabinetsbesluit om discotheken en clubs voorlopig dicht te houden. Terwijl jongeren snakken naar een uitlaatklep – een uurtje mee feesten op de bruiloft van Ferd had al volstaan – en artiesten met lede ogen aanzien hoe hun geliefde culturele sector ineenstort, kreeg de KLM een paar miljard belastinggeld op de rekening-courant bijgeschreven. We doen dus kennelijk ook aan selectieve overheidssteun. Maatregels en noodwetten beginnen te wringen en ondertussen vraagt het kabinet ons ‘nog even vol te houden’ tot in januari het eerste vaccin op de markt komt. De hamvraag is: wat doen we nu we weten dat er licht is aan het einde van de tunnel? Hebben we lak aan de regels, of houden we netjes vol tot de eindstreep?

Debby Gerritsen