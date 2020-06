Zoom-vergaderingen, Google Hangouts-chatgesprekken en Microsoft Team-meetings: we zijn al maanden druk met digitaal kantoortje spelen. Verlost van de ochtendstress – what the hell trek ik aan vandaag? – frustrerende files, rijen bij de koffieautomaat en slap geouwehoer van je collega’s. Maar lekker vanuit bed je mail checken, snel even een make-upje voor de video-call en een schoon T-shirtje aan zodat niemand ziet dat je al uren in je pyjama zit te werken. Ideaal, deze nieuwe situatie zonder de kantoortuinstress.

‘Niemand ziet dat je al uren in je pyjama zit te werken’

Maar dit thuiswerken vraagt ook om nieuwe etiquetten. Hoe vroeg kun je met goed fatsoen je collega digitaal lastigvallen met vragen? Is het nodig om op onchristelijke tijden te laten weten dat je online bent? Of je schuldig te voelen dat je nog in je mand ligt of net je eerste glaasje wijn hebt ingeschonken? Echt superfijn dat je vriend koffiezet tijdens je call, maar zou je het geluid alsjeblieft op ‘mute’ willen zetten? En je camera op jezelf kunnen richten, zodat ik meer zie dan alleen je voorhoofd en het plafond (grrr, dat zie je toch zelf ook wel)? En zullen we afspreken dat we voortaan… eh, nee zeg jij het maar, dat… eh, wat? Nee, zeg het maar – dat we elkaar één voor één laten (uit)praten tijdens video-vergaderen? Wie dacht in thuiswerktijden verlost te zijn van werkvloerirritaties, komt na drie maanden trial and error van een heel koude kermis thuis. Werken in coronatijden haalt de verschillende thuiswerkertypes in de mens naar boven en dat is soms even schakelen. Welk type ben jij en hoe ga je met andere types om? Dat lees je in VIVA, leer de vijf types kennen en doe er je voordeel mee.

Psst. Heb jij nog geen idee hoe jij je zomervakantie in eigen land gaat vieren? Wij zochten de leukste adresjes voor je uit. Bye bye inpakstress en de groeten uit Tuinesië!

Blijf gezond en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 23-2020. Deze editie ligt vanaf 3 juni in de winkel