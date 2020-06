Er is iets raars aan de hand. Mijn o zo geliefde Amsterdamse horeca, waar ik de afgelopen decennia op gezette tijden inklokte, mag na de maandenlange coronasluiting eindelijk de deuren weer opengooien. Bij het idee kreeg ik euforische beelden van dansende koeien in de wei, zwierige zomerjurkjes op het terras, fluitende barmannen in sexy Levi’s 501-broeken, lange zomeravonden met liters witte wijn en flirtages aan de bar met onbekende mannen, type Tom Waes. Maar we zijn inmiddels een week verder en ik heb nog geen kroeg van binnen gezien. Ik ben niet bang voor een corona-besmetting, welnee. Ik taal er gewoon niet naar. Ik durf het amper toe te geven, maar tegenwoordig zit ik liever in mijn eigen tuin. Ik ben de afgelopen maanden veranderd van kroegtijger in huismus met groene vingers en duizend-en-een klusideeën.

Ik geef het meteen toe: de bouwmarkt was mijn stamcafé.

De laatste drie maanden hebben mijn interieur en tuin een complete metamorfose ondergaan. Waar zich eerst een gapend grote zandbak achter mijn huis bevond, ligt nu een tuin waar de VT Wonen-stylisten een puntje aan kunnen zuigen. Ik geef het meteen toe: de bouwmarkt was mijn stamcafé. En laten we elkaar geen mietje noemen, ik was niet de enige onverlaat die in de rij van de Karwei stond te wachten. Bouwmarkten en tuincentra hebben het afgelopen kwartaal mega omzetten gedraaid en daar ben ik heus niet alleen verantwoordelijk voor. Nederland is aangestoken door een nationale kluswoede waar Nico Zwinkels, Rob Verlinden en Lodewijk Hoekstra trots op zullen zijn. Deze kluswoede is helemaal verklaarbaar, zeggen de experts. En daarnaast is het nog goed voor je geestelijke gezondheid ook (zie pagina 14). Een kwaliteit die ik de Amsterdamse horeca niet meteen zou toedichten.

Veel leesplezier en tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 24-2020. Deze editie ligt vanaf 16 juni in de winkel