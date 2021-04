Debby: ‘Hij zou zichzelf filmen met een meisje, en ik mocht meekijken’

Liefdeslessen

Na een periode van liefdesverdriet klom ik precies een jaar geleden tijdens mijn soloreis in Colombia terug op het paard. Een prachtig Fries raspaard welteverstaan. Bij thuiskomst galoppeerden we nog een tijdje door als coronabuddy’s, maar vlak voor de zomer gingen de oogkleppen af. Het was een heerlijke zachte landing terug op de datingmarkt en ik besloot geen haast te hebben. Voorlopig geen apps, liever ontmoet ik iemand in het wild.

Bovendien was er nog die gast die al een tijdje z’n best deed om af te spreken. We zouden gaan wandelen – het nieuwe daten – maar kwamen niet verder dan zijn huis, waar de borrelplank al op tafel stond. We leken dezelfde humor, smaak en kijk op het leven te hebben. En na een fles wijn en een dansje in de woonkamer belandde ik op de eettafel, het aanrecht en in bed.

De ‘na-drie-dates-seks-regel’ die Kaouthar Darmoni in mijn podcast Over de liefde bepleit, was faliekant mislukt. ‘Het lastige aan coronadaten is dat je zo snel met iemand thuis belandt,’ zegt columniste Joy Delima ter verdediging van mij in haar interview met Eva Hoeke.

Plus, waarom zou je wachten met seks? ‘Omdat een man met een vrouw naar bed kan gaan zonder met haar een band te voelen. Waarom zou jij je kutje weggeven aan iemand die daarna verder gaat jagen!’ sprak Kaouthar mij berispend toe.

Te laat.

We zagen elkaar nog een keer en appten elk kwartier van de dag. Maar na een maand werd dat enthousiaste contact eenzijdig afgeschaald. Uitleg daarover kreeg ik uit zeer onverwachte hoek: zijn nieuwe scharrel stuurde mij een DM op Instagram. Ik confronteerde hem hiermee, maar hij zei geen actieve herinnering aan haar te hebben. Hij was al met de volgende bezig. Een motie van afkeuring was onvermijdelijk.

Met een verse kras op de plaat – deze koekenbakker had me toch pijn gedaan – stortte ik me op een heet app-contact met een muzikant uit Londen. Knap, interessant, maar omdat fysiek contact voorlopig geen optie is, bleven we hangen bij wilde fantasieën over hoe het zou zijn als… Totdat meneer met een creatieve oplossing kwam: hij zou zichzelf filmen met een meisje, en ik mocht live meekijken, zo hadden we toch nog een soort-van seks met elkaar. Mwah. Londen-boy: functie elders.

Ik installeerde de bekende dating apps, maar deletete ze een week later weer. Ik word doodongelukkig van de Burning Man-mannen* en de dertien-in- een-dozijn-gesprekken. Noem me een taalsnob, maar ik knap enorm af op obligate teksten of verkeerde emoticons.

Is er nog draagvlak om het vertrouwen in de liefde te herstellen? Welja, we daten moedig door. Zondag ga ik wandelen met iemand die ik via Twitter leerde kennen. En als ik mijn horoscoop mag geloven, is dit een flinke kanshebber. We gaan het meemaken, en jullie ook.

Zie je volgende week!

* De Burning Man-man is een typische Zuidas-advocaat die – in het kader van zichzelf ontdekken – met zijn privé-jet naar het festival Burning Man in de woestijn van Californië vliegt, om daar een week lang in gekke outfitjes (lees: glimmende leggings) zichzelf tegoed te doen aan geestverruimende drugs en jonge modellen.