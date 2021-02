Debby: ‘Je overgeven aan het nietsdoen is misschien wel het beste advies’

Een dag voor het ingaan van de avondklok mocht ik aanschuiven bij mijn favoriete ochtendprogramma Goedemorgen Nederland op NPO1. Samen met waarnemend burgemeester van Voorschoten Charlie Aptroot, VVD-kamerlid Thierry Aartsen en presentatrice Nikki Herr praatte ik die ochtend over wat we in godsnaam nog wél konden na 21.00 uur. En daarmee bedoelden we niet de straat op gaan om tussen een keur aan coronaontkenners, gefrustreerde jongeren, hooligans, wat rechtse types en de crème de la crème van BN’ers onder bezielende leiding van Dave Roelvink de boel te slopen ‘voor de vrijheid, tegen de dictatuur’.

Het liep die zondag volledig uit de klauwen in verschillende steden, ik vertel jullie niks nieuws. ‘On-Nederlandse’ taferelen van relschoppers op oorlogspad om te ageren tegen de opgelegde maatregelen. De terrassen en winkels moeten wat hen betreft zo snel mogelijk open, en dus besloten ze om juist die ondernemers te nog verder de bagger in te trappen door te plunderen en te slopen. ‘Wajo, ouwe’, die logica ontgaat mij volledig.

Mijn bloed kookte van die beelden. Gefrustreerd zijn van nóg een beperkende maatregel is één ding, maar blijf met je takken af van andermans spullen, de politie en collega-journalisten! Blijf thuis en ga wat nuttigs doen. Schrijf je in voor een cursus Mandarijn, richt een boekenclub op of bestel een schaakbord en leer net als Beth Harmon uit de Netfix-hit The queen’s gambit de schaakvloer aan te vegen met je tegenstanders.

Een avondje bingen kan overigens ook geen kwaad. Er zijn genoeg nieuwe pareltjes te vinden op de verschillende streamingdiensten. Met, overigens, opvallend veel films en series met sterke vrouwen in de hoofdrol. Is dit de nieuwe trend? Journalist Sarah Sluimer dook in de materie en zocht het uit (zie pagina 22).

We moeten onszelf voorlopig nog even vermaken. Al begrijp ik heel goed dat velen van jullie deze ‘nog even de schouders eronder’-mentaliteit meer dan zat zijn en op dit moment vooral lamlendigheid overheerst. Ik herken dat helemaal. De grootste uitdaging van deze tijd is dat we alles uit onszelf moeten halen, en dat is soms best ingewikkeld. Je overgeven aan het nietsdoen is misschien wel het beste advies dat ik je kan geven. Op pagina 14 lees je meer over hoe je dat op een prettige manier kunt doen. Deze strenge lockdown lijkt eeuwig te duren, maar ook al voelt het niet zo: ook hier komt weer een einde aan.

Dus hou nog even vol!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media: