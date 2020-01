Hoofdredacteur Debby: ‘De innerlijke strijd die slachtoffers voeren om wel of geen aangifte te doen’

Ruim twee jaar nadat de eerste beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen Harvey Weinstein naar buiten sijpelden, is in New York onder immense mediabelangstelling nu eindelijk het proces tegen de gevallen filmmagnaat gestart. Onderzoeksjournalist Ronan Farrow – als zoon van Mia Farrow en Woody Allen geboren in een gespreid Hollywoodbedje – was een van de verantwoordelijken voor Weinsteins val. Op 10 oktober 2017 publiceerde hij in de New Yorker, ondanks ernstige dreigementen vanuit kamp Weinstein, aan de hand van verklaringen van ooggetuigen en slachtoffers een vernietigend artikel over de seksuele wanpraktijken van de eens machtigste man van Hollywood. Het boek Catch & kill dat hij over de aanloop naar dit artikel schreef, is een pageturner die leest als een ware misdaadroman. Met het verschil dat dit verhaal helaas geen fictie, maar de keiharde, onverschrokken werkelijkheid is.

De zaak Weinstein zette de wereldwijde #MeToo-beweging in gang.

Want dat grensoverschrijdend seksueel gedrag zich niet tot Hollywoodkringen beperkt, was natuurlijk geen verrassing. Net als er niet over durven praten. Of de innerlijke strijd die slachtoffers voeren om wel of geen aangifte te doen na zo’n traumatisch gebeurtenis. VIVA sprak vier dappere vrouwen die vertellen wat voor invloed die keuze op hun verdere leven heeft gehad.

