Debby: ‘Sisterhood heeft niks te maken met seks, maar alles met verbondenheid’

Vrouwenpower

In VIVA’s nieuwe podcast Over de liefde sprak ik met dr. Kaouthar Darmoni, directeur van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Kaouthar is zo’n vrouw op wie je meteen verliefd wordt. Ze is slim, sensueel en schuwt geen enkel heilig Hollands huisje. Ze flirt met je terwijl ze je – in drie talen tegelijk (Frans, Engels en Nederlands) – de oren wast. ‘Debby, jullie Nederlandse vrouwen geven jezelf te snel weg. Mijn advies? De eerste drie ontmoetingen geen seks! Waarom zou jij je kutje zo snel weggeven, je bent toch geen proefkonijn?!’ Met een daaropvolgende schaterlach.

Ik hoorde Kaouthar voor het eerst in de podcast van journalistiek leermeester Jort Kelder, waar ze vertelde over de kracht van vrouwelijkheid, het erotisch kapitaal versus de calvinistische gedachte om je te schamen voor je seksualiteit. ‘Schaamlippen? In Tunesië waar ik vandaan kom, noemen we dit de poort naar het paradijs.’

Je snapt, deze vrouw wilde ik graag in het grote VIVA-interview. Zo’n force of nature interviewen vereist een geoefende meester. Voordat je er erg in hebt, hang je achter aan de teugels van deze volbloed Arabier en ben je de regie totaal kwijt.

Niemand minder dan Eva Hoeke, de leuke vrouw naast de leuke man Marcel van Roosmalen ging de uitdaging aan. Ze spraken over International Women’s Day, de positie van de Nederlandse vrouw en ‘sisterhood’, een vorm van sensualiteit en solidariteit onder vrouwen die ze mist in Nederland.

In Over de liefde zegt ze hierover: ‘In mijn cultuur heb je altijd vrouwen om je heen. Je gaat met vrouwen naar de hammam om elkaar te scrubben en te masseren. Te kletsen, dansen en schudden met borsten en billen. Er wordt gelachen en plezier gemaakt. Sisterhood is gebaseerd op plezier, sensualiteit en vrouwelijkheid. Dat heeft niks te maken met seks, maar alles met verbondenheid.’

Ik vond het heel leerzaam en vroeg mijn moeder, die de podcast ook had geluisterd en het concept ‘sisterhood’ een openbaring vond, of ze het jammer vond dat wij dit niet kennen in onze cultuur. Mijn moeder antwoordde: ‘Ja, dat denk ik wel. Maar er valt nog veel te leren. Misschien is het een mooi artikel voor VIVA?’ Goed idee, mam.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media: