Debby: ‘Wij loonslaven wisten het al, maar onze bazen nu ook: thuiswerken maakt gelukkiger’

Werknemers zijn gelukkiger geworden tijdens de corona-crisis, bleek uit meerdere recente onderzoeken. Niet naar kantoor hoeven, betekende voor de meesten van ons: minder stress. Omdat je zelf de dag kon indelen, af was van het verschrikkelijke fileleed of de volgepropte treinen en minder gezeur had met je baas of collega’s. Maar vooral omdat door het vele thuiswerken de balans tussen werk en privé beter werd. En van een gezonde werk-privé balans worden we simpelweg productiever én gelukkiger, staat nu ook eindelijk zwart op wit. Wij loonslaven wisten dat natuurlijk al veel langer, maar bij onze bazen was deze win-win situatie pre-coronatijd aan dovenmansoren gericht.

‘We zijn het er volgens mij wel over eens dat dit nieuwe normaal wat betreft thuiswerken mag blijven’

Slechts een enkeling – een paar hippe startups uit de tech-scene – durfde het aan om de dwingende tijden van de kantoortuin los te laten en gaf het personeel zelfs onbeperkt vakantiedagen. Een ongekende luxe waar de traditionele werknemer al jaren tevergeefs van droomde, tot covid-19 zich meldde. Een maandje thuiswerken werd uiteindelijk anderhalf jaar en inmiddels is de geest uit de fles. Want zeg nou zelf: wie wil er nog elke dag in de file naar kantoor? Precies.

Uit onderzoek blijkt dat 44 procent opziet tegen de terugkeer naar het oude normaal en zelfs overweegt een andere baan te zoeken als er geen thuiswerkgarantie komt. Begrijpelijk, vind ik als fervent flexibele-werkplek-fan. De lockdown zorgde voor een hypercorrectie waarbij de arbeidsverhoudingen in één klap werden gemoderniseerd. Daar waar werkgevers jaren met de hakken in het zand het thuiswerken moeilijk maakten, moest vorig jaar maart ineens iedereen overstag. Het vereiste behoorlijk wat flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen, maar we zijn het er volgens mij allemaal wel over eens dat dit nieuwe werken mag blijven.

En dus heeft de crisis ons, naast een hoop ellende, ook wat goeds gebracht. Zeker nu de wereld weer een beetje open is en er een lange gelukzalige zomer voor de deur staat, fleuren we allemaal behoorlijk op. De kunst is om dat gevoel vast te houden.

