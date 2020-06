Toen in maart de pandemie-pleuris uitbrak en de anderhalvemetermaatschappij ons ‘nieuwe normaal’ werd, zag ik mensen zienderogen veranderden. Mijn doorgaans bedeesde vriendin E. snauwde ineens van haar af zodra er iemand te dicht bij haar in de buurt kwam, terwijl vriendin H. – niet vies van een bezoekje aan een horeca-etablissement – met haviksogen naar eenieder met een menselijk voorkomen loerde en zich liever thuis opsloot uit angst voor besmetting. Ikzelf had eerst de behoefte om alles wat rook naar crisis of massahysterie te bagatelliseren tot het minimum om vervolgens totaal de andere kant op te slaan en fel discussiërend ten strijde te trekken. Niks menselijk is ons vreemd. In tijden van crisis drijven emoties naar de oppervlakte en worden karaktereigenschappen uitvergroot.

Ik hobbelde duidelijk tussen de coronaontkenner en de activist

We zagen de afgelopen maanden grofweg vijf soorten coronatypes opborrelen. De hamsterende hypochonder (vriendin H.), de ‘Dat is geen anderhalve meter!!’-politieagent (vriendin E.), de ‘We hadden deze reset even nodig’-positivo, de eeuwig discussiërende activist en de coronaontkenner. Ik hobbelde duidelijk tussen de coronaontkenner en de activist. Verschil moet er wezen, al zijn mijn vriendinnen en ik het over één ding eens: het lockdownleven heeft, los van alle ellende, ook zo z’n voordelen. We kickten cold turkey af van ons overprikkelde bestaan en zijn een stuk rustiger geworden. En dat bevalt prima, beaamt ook VIVA’s Fleur Baxmeier, die tot haar eigen verbazing relaxter is dan ooit. Maar er komt een tijd dat we weer teruggaan naar het oude en hoe houden we dit relaxte gevoel dan vast? Je leest het in VIVA 26.

