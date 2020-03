Doen volgens Debby: deze tips van de week wil je niet missen

Toen ik 10 jaar geleden het tijdschrift VEGA lanceerde leek dit initiatief van Isabel Boerdam nog ondenkbaar, maar inmiddels is De Nationale Week Zonder Vlees niet meer weg te denken in Nederland. Gelukkig maar, want met z’n allen een week lang geen vlees eten, heeft een onvoorstelbaar positieve impact op mens, dier en milieu. Weet jij nog niet wat je gaat eten vanavond? Kijk dan op www.weekzondervlees.nl Mijn favoriete recept is gehaktballen in tomatensaus