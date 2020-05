Doen volgens Debby: dit zijn Debby’s beste tips voor nu

Iedere week een nieuwe VIVA in de schappen, hoofdredacteur Debby is er maar druk mee. Waar haalt zij haar inspiratie vandaan? Hoe komt ze tot nieuwe inzichten? Maar ook: wat doet zij om tot rust te komen? In ‘Doen volgens Debby’ tipt ze haar favoriete ontdekkingen van de week.

Liefde is: het allerleukste programma van de Nederlandse tv is wat mij betreft The dateables van BNNVARA. In dit programma gaan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking op zoek naar de liefde, met hulp van datingcoaches. Een spannende, soms lastige en vooral ontwapenend mooie zoektocht naar de liefde. Elke dinsdag om 21:35 uur op NPO3. In de nieuwste VIVA spraken we met matchmaker Judith Kreijne. Voor je billen: In mijn wekelijkse livesessies op Instagram sprak ik met personal coach Radmilo Soda. Ik vroeg hem hoe je je billen in shape houdt tijdens deze wekenlange thuiswerktijd. Speciaal voor VIVA.nl maakte hij een work-outvideo én deelt hij zijn beste tips om fysiek én mentaal fit te blijven in coronatijden. Die praktische en laagdrempelige tips en oefeningen check je hier. In de kast: Opruimwoede was nog nooit zo leuk met deze kast van Ikea. De basic grenen Ivar ziet er niet bijzonder uit, maar er past veel in én hij is ideaal om te customizen. Leef je uit met gekleurde lak, patronen of bijzondere greepjes. Kijk op Ikea.nl voor meer inspiratie.